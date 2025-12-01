NATO chce preštudovať možnosť „preventívneho úderu“ na Rusko

Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) zvažuje „agresívnejšiu“ reakciu na kybernetické útoky, narušenia vzdušného priestoru a ďalšie hrozby zo strany Ruska. Ako referuje web liga.net, pre Financial Times uviedol šéf vojenského výboru NATO Giuseppe Dragone, nevylučuje ani „preventívny úder“.
„Učíme sa všetko… V kyberpriestore sme reaktívnejší. Premýšľame o tom, že sa staneme agresívnejšími alebo proaktívnejšími, než reaktívnymi,“ povedal.
Potreba hlbokej analýzy
Niektorí diplomati, najmä z východnej Európy, vyzvali alianciu, aby prešla od „jednoduchej reakcie“ k „preventívnemu úderu“. Toto opatrenie by podľa nich bolo účinnejšie proti kybernetickým útokom, ale menej účinné proti sabotážam alebo vpádom dronov.
Ukrajinské námorné drony zasiahli v Čiernom mori pri Turecku dva tankery ruskej tieňovej flotily
Podľa Dragoneho možno „preventívny úder“ považovať za obranu zo strany NATO, ale tento princíp je ešte vzdialenejší od bežného spôsobu myslenia a správania aliancie. Nevylúčil, že by sa mohlo oplatiť konať agresívnejšie ako nepriateľ, ale otázka je v jurisdikcii – nie je jasné, kto by to urobil.
„Ako sa dosiahne odstrašenie – odvetným úderom, preventívnym úderom – je otázka, ktorú musíme hlboko analyzovať, pretože tlak na túto otázku sa môže v budúcnosti zvýšiť,“ povedal šéf vojenského výboru NATO.
NATO musí byť vynaliezavejšie
Nemenovaný diplomat z pobaltskej krajiny sa domnieva, že ak bude aliancia naďalej reagovať iba na hrozby, iba podporí Rusko k tomu, aby sa naďalej snažilo páchať škody. Poukázal tiež na to, že hybridná vojna je pre Rusov lacná a pre členov NATO zasa drahá. Aliancia sa podľa neho musí stať „vynaliezavejšou“.
EÚ pritvrdzuje voči Moskve. Podpora Ukrajiny potrvá, kým nevznikne spravodlivý mier
Dragone uznal, že problémom členov NATO je, že majú viac obmedzení ako iné krajiny z dôvodu „etiky, práva a jurisdikcie“. „Toto je problém. Nechcem povedať, že je to prehrávajúca pozícia, ale je to ťažšia pozícia ako u našich kolegov,“ povedal.