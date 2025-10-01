Pri domoch vo Veľkej Lomnici sa pohybovala medvedica s mláďatami, obyvatelia majú byť opatrní

O pohybe medveďa informovala aj Okresný úrad v Kežmarku a Zásahový tím Tatranského národného parku, ktorý monitoruje situáciu.
Mária Frisová
Redaktorka regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
medvedica, medveď
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Kežmarok Lesy a lesníctvo Regionálne správy z lokality Kežmarok

Vo Veľkej Lomnici v okrese Kežmarok sa v zastavanom území obce opakovane pohybuje medveď. Na ulici Severnej v stredu zaznamenali medvedicu s dvoma mláďatami. Upozornila na to samospráva na sociálnej sieti.

O pohybe medveďa informovala aj Okresný úrad v Kežmarku a Zásahový tím Tatranského národného parku, ktorý monitoruje situáciu. Obyvateľov a návštevníkov obec vyzýva k zvýšenej ostražitosti a opatrnosti.

Zároveň ich žiada, aby nádoby na odpad nenechávali voľne prístupné pred svojimi domami. Majiteľov psov upozorňuje, aby svojich domácich miláčikov nepúšťali na voľný výbeh v spomínanej oblasti.

Na pohyb medveďa pri rodinných domoch upozornila obec aj začiatkom septembra, na sociálnej sieti sa vtedy objavilo aj video, ktoré ho zachytilo.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
Firmy a inštitúcie: Správa TANAPu
Okruhy tém: Medveď hnedý Medvede na Slovensku Medvedica s mladými
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk