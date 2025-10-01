Pri domoch vo Veľkej Lomnici sa pohybovala medvedica s mláďatami, obyvatelia majú byť opatrní

Vo Veľkej Lomnici v okrese Kežmarok sa v zastavanom území obce opakovane pohybuje medveď. Na ulici Severnej v stredu zaznamenali medvedicu s dvoma mláďatami. Upozornila na to samospráva na sociálnej sieti.
O pohybe medveďa informovala aj Okresný úrad v Kežmarku a Zásahový tím Tatranského národného parku, ktorý monitoruje situáciu. Obyvateľov a návštevníkov obec vyzýva k zvýšenej ostražitosti a opatrnosti.
Medveď sa pohybuje pri obci Horná Poruba. Polícia apeluje na obyvateľov, aby boli obozretní
Zároveň ich žiada, aby nádoby na odpad nenechávali voľne prístupné pred svojimi domami. Majiteľov psov upozorňuje, aby svojich domácich miláčikov nepúšťali na voľný výbeh v spomínanej oblasti.
Na pohyb medveďa pri rodinných domoch upozornila obec aj začiatkom septembra, na sociálnej sieti sa vtedy objavilo aj video, ktoré ho zachytilo.