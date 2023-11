Vláda a SNS dokazujú svoje národniarstvo cez rušenie národných parkov, reagujú progresívci na krok Kuffu a Takáča

Vláda a Slovenská národná strana (SNS) dokazuje svoje národniarstvo cez rušenie národných parkov. Uviedlo to hnutie Progresívne Slovensko (PS) v reakcii na avizovanie zrušenia Národného parku Malá Fatra štátnym tajomníkom ministerstva životného prostredia Filipom Kuffom (SNS) a ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom (Smer-SD).

Idú proti vlastenectvu

Ako uviedol predseda PS Michal Šimečka, vláde ani SNS nejde o vlastenectvo či ochranu národného bohatstva, aj napriek tomu, že to vyhlasujú.

„Národné parky sú niečo, na čo je drvivá časť Slovákov naozaj hrdá. Slovenská príroda a láska k nej je jedna z mála vecí, ktoré nás spájajú, nech máme akokoľvek rozdielne názory v iných témach,“ uviedol Šimečka a dodal, že pokus o zrušenie jedného z národných parkov, ktoré chránia prírodu, ide proti vlastenectvu a deklaráciám o obhajobe záujmov krajiny.

Neprípustný krok envirorezortu

Podľa predsedníčky Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamary Stohlovej je to zatiaľ najvážnejším ohrozením záujmov ochrany životného prostredia a tiež záujmov ekonomických.

„Špeciálne v prípade ministerstva životného prostredia, ktoré má priamo vo svojom štatúte povinnosť prírodu chrániť a nie jej ochranu znižovať je takýto krok neprípustný. Znižovanie stupňa ochrany, zmenšovania chráneného územia či zásahy do zonácií sa nemôžu uskutočniť len tak,“ uviedla Stohlová a pripomenula, že pri vstupe do EÚ sa Slovensko zaviazalo chrániť vzácne biotopy a ohrozené druhy a takto zásadné zmeny treba EÚ vedecky zdôvodniť a vysvetliť ich potrebu.

Jednej žalobe už čelíme

Stohlová tiež pripomenula, že Slovensko už čelí jednej žalobe pre nedostatočnú ochranu území, na ktorých žije hlucháň. Pokute sa podľa Stohlovej vyhýba len vďaka krokom v prospech ochrany prírody, ktoré sa realizovali za posledné roky. Ako vysvetlila, Európska komisia vie prípadné pokuty strhávať aj z eurofondov.

„Zásahmi do zonácií riskujeme aj Plán obnovy. Nateraz som presvedčená, že ohroziť finančné prostriedky plynúce na Slovensko z EÚ si netrúfne ani táto vláda a je to len divadlo pre vlastné publikum, ktoré zároveň jasne ukazuje, že tejto vláde ani nominantom SNS nejde o ochranu nášho národného dedičstva,“ uzavrela Stohlová s tým, že situáciu budú sledovať a použijú všetky nástroje na zamedzenie krokov, ktoré by poškodili záujmy Slovenska.

Kuffa a Takáč oznámili na podujatí Dni zeleného lesa v obci Belá pri Žiline zámer zrušiť Národný park Malá Fatra a nahradiť ho prírodným parkom, kde platí nižší stupeň ochrany.