Dosadzuje na čelo národných parkov spolužiakov? Kuffa reaguje na obvinenia Wiezika, ktorého označil za hoaxera (video)

Europoslanec Michal Wiezik (Progresívne Slovensko) tvrdí, že štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Filip Kuffa dosadzuje na čelo národných parkov svojich spolužiakov z vysokej školy. Kritizuje tiež kvóty schválené na lov vlka. Štátny tajomník envirorezortu Kuffa označil Wiezika za hoaxera.

Wiezik vyhlásil, že na Slovensku prebieha krutý a bezprecedentný útok na ochranu prírody v réžii Ministerstva životného prostredia SR. Podľa slov europoslanca minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS) a minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) chystajú lov prísne chráneného vlka.

„Avizovaná spolupráca medzi ministerstvom životného prostredia a ministerstvom pôdohospodárstva nenechala na seba dlho čakať a priniesla nápad zavedenia lovu vlka dravého z nuly na 60 jedincov. Problém je, že vlk je stále prísne chránený vyhláškou a na to, aby táto kvóta mohla byť uplatňovaná, by musela byť táto vyhláška zmenená. Očakávam, že to bude jeden z prvých krokov, ktoré ministerstvo životného prostredia bude robiť pod vedením Filipa Kuffu a ministra Tarabu, ktorí majú veľmi blízko k tomu, aby vlka nie chránili, ale strieľali,“ kritizoval Wiezik. Celú kritiku Wiezika na adresu Filipa Kuffu si pozrite vo videu.

Druhá rana pre rezort ochrany prírody prišla podľa Wiezika v podobe odvolávania riaditeľov národných parkov. „Aby tá absurdnosť bola dokonalá, spoznali sme aj mená náhradníkov. Obidvaja sú to vyštudovaní absolventi odboru Aplikovaná zoológia a poľovníctvo, teda vysokoškolsky vzdelaní poľovníci, ktorých nanominoval Filip Kuffa zjavne kvôli tomu, že sú to jeho spolužiaci,“ tvrdí europoslanec.

„Tento krok Kuffa obhajuje tým, že chcel nanominovať ľudí mimo oblasti ochrany prírody, čo by dávalo zmysel, ak by siahol po ekonómoch či právnikoch. Tým, že na to miesto dosadil ľudí, ktorých aktivity sú spojené s činnosťami, ktoré sú priamo zakázané v národnom parku, vytvoril dokonalý konflikt záujmov a riadenie národných parkov pod týmito ľuďmi bude z kategórie absolútne nefunkčných,“kritizoval Wiezik.

„Wiezik ako tradične šíri opäť hoaxy,“ reagoval na slová europoslanca štátny tajomník MZP SR Filip Kuffa. „Práve som sa dozvedel senzačnú správu od pána Wiezika, že vraj dosadzujem na posty národných parkov svojich spolužiakov z poľovníctva. To je typický hoaxer tento pán docent Wiezik, keď púšťa tieto svoje bludy a rozprávky,“pokračoval ďalej.

„Žiadnych spolužiakov si tam nedosadzujem. Ani jeden z týchto pánov, ktorí sú dočasne poverení riadením Národného parku Veľká Fatra a Tatranský národný park nie sú moji spolužiaci. Sú to absolventi technickej univerzity. Keby som sa pozrel do životopisov, možno by som tam vyčítal, či sme vôbec boli súčasníci na škole,“ podotkol Kuffa. Vo videu si vypočujte Filipa Kuffu ako to je vlastne s údajným plošným odstrelom vlka.