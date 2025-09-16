V ZOO Bratislava pribudla socha hrubého čreva, ide o spoluprácu s mestskou galériou

„Inštalácia poukazuje na dôležitú, no často prehliadanú úlohu ľudského čreva a jeho mikrobiómu,“ priblížila hovorkyňa ZOO.
socha Črevo monument
Veľkorozmerná socha Črevo od autoriek Anetty Mony Chişa a Lucie Tkáčovej pribudla v ZOO Bratislava v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy. Bratislava, 16. september 2025. Foto: SITA/ZOO Bratislava
V ZOO Bratislava pribudla v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy (GMB) veľkorozmerná socha s názvom Črevo, ktorej autorkami sú Anetta Mona Chişa a Lucia Tkáčová. Ako informuje hovorkyňa ZOO Zuzana Dzurdzíková, monumentálna socha tvarovo znázorňuje hrubé črevo a pozýva návštevníkov zamyslieť sa nad skrytými ekosystémami v našom vnútri.

Dôležitý orgán

Inštalácia poukazuje na dôležitú, no často prehliadanú úlohu ľudského čreva a jeho mikrobiómu,“ priblížila hovorkyňa s tým, že črevo je často laicky vnímané ako orgán, ktorý len spracováva potravu. „Rola tohto orgánu je však oveľa rozmanitejšia, jeho mikroorganizmy zohrávajú zásadnú úlohu v našom zdraví, imunite aj psychickej pohode, keďže ovplyvňujú aj chémiu mozgu,“ doplnila.

Hrubé črevo funguje ako druhá ľudská myseľ, žije v ňom množstvo mikróbov, ktoré ovplyvňujú našu náladu, aj myslenie. Socha je pripomenutím tejto jeho významnej funkcie,” uvádza Lucia Tkáčová. Dielo vzniklo v roku 2020 ako monumentálna plastika s dĺžkou 15 metrov, výškou 2,5 metra a hmotnosťou 1 700 kg.

Monument mikrobiómu

Črevo, záverečná časť tráviaceho traktu, je domovom najväčšieho počtu živých organizmov v ľudskom tele,“ poznamenala hovorkyňa ZOO s tým, že predstavuje jedinečnú ekologickú symbiózu človeka a neľudských foriem života, priestor vnútornej solidarity. „Je to monument mikrobiómu, najmenších živočíchov v ľudskom tele, ktoré v ňom tvoria svoj vlastný ekosystém,” dodala Anetta Mona Chişa.

Spoluprácou medzi mestskými organizáciami ZOO a GMB voľne nadväzujeme na kedysi obľúbený cyklus výstav Plastika v prírode,“ konštatuje riaditeľka bratislavskej galérie Katarína Trnovská. Projekt je výsledkom spolupráce ZOO Bratislava a GMB a prepája umenie, vedu a verejný priestor s cieľom podnietiť zvedavosť, dialóg a úctu k rozmanitosti života, viditeľného aj mikroskopického. Dielo bude súčasťou databázy umeleckých diel vo verejnom priestore.

