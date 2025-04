V Tatrách chcú prikrmovať zver blízko turistických chodníkov. Priláka to medvede, varuje My sme les

Tatranský národný park (TANAP) plánuje prikrmovanie blízko turistických chodníkov, čo priláka medvede. Upozornila na to nezisková organizácia My sme les s tým, že hrozí vznik nebezpečných situácií. Ako Iniciatíva My sme les spresnila, Správa TANAP dostala povolenie na prikrmovanie a vnadenie zveri blízko turistických chodníkov.

Súhlas s prikrmovaním zveri objemovým, dužinatým a jadrovým krmivom v TANAP vydal Okresný úrad Poprad vo februári.

Pri známych lokalitách

Podľa organizácie to zvýši riziko stretov človeka a medveďa, pričom 42 lokalít, na ktorých sa plánuje prikrmovanie, sú v blízkosti turistických chodníkov, cyklotrás, zastavaného územia obcí, ciest a železničnej trate. Ide napríklad o miesta ako Tatranská magistrála, Cesta slobody, Štrbské pleso alebo Dolný Smokovec.

Marián Hletko z Iniciatívy My sme les upozornil, že potrava predkladaná v blízkosti železničnej trasy či cestných komunikácií súčasne zvýši aj pravdepodobnosť dopravných nehôd so zverou.

Organizácia podotkla, že voľne dostupná potrava na krmoviských môže tiež skracovať obdobie hibernácie, a teda zimného spánku medveďov a spôsobiť, že sa budú zdržiavať práve v blízkosti týchto zdrojov potravy.

„Správa TANAP-u vo svojej žiadosti uvádza, že prikrmovanie zveri plánuje vykonávať iba v čase núdze. Sme však presvedčení, že prikrmovanie zveri nemá na území národného parku žiadne opodstatnenie, nakoľko narúša prírodné procesy, ktoré majú v národnom parku zohrávať kľúčovú úlohu,“ doplnila organizácia.

Absurdný prípad

Argumentovanie škodami, ktoré spôsobuje jelenia a srnčia zver na lesných porastoch a snahou zamedziť týmto škodám nepovažuje organizácia za relevantné.

„Bezpečnosť občanov musí byť na prvom mieste a prikrmovanie potravou lákajúcou medvede do blízkosti občianskej infraštruktúry je s bezpečnosťou nezlučiteľné,“ zdôraznila Iniciatíva My sme les a dodala, že Správa TANAP-u vo svojej žiadosti a ani v odbornom stanovisku neuvádza, že prikrmovaním zveri chce zabrániť hospodárskym škodám.

„Absurdnosť tohto prípadu zvýrazňuje fakt, že samotná Správa TANAP-u v odbornom stanovisku priznáva, že predkladané krmivo môže pôsobiť ako lákadlo pre medvede. K vydaniu rozhodnutia pritom prišlo v období, kedy platila mimoriadna situácia na celom území okresu Poprad pre nežiadúci výskyt medveďov,“ upozornila organizácia.

Rozhodnutie okresného úradu považuje iniciatíva za nezákonné, a to pre procesné pochybenia a jeho zmätočnosť. Vyzýva preto Správu TANAP-u aby od svojho zámeru upustila. Súčasne proti rozhodnutiu okresného úradu podali odvolanie.