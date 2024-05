Turistické chodníky vo Vysokých Tatrách otvoria skôr, ako bolo plánované. Platia však nové pravidlá

Sezónna uzávera vo Vysokých Tatrách sa oproti minulosti skončí v tomto roku o dva týždne skôr. Podľa nového návštevného poriadku sa turistické chodníky otvoria už v sobotu 1. júna. S letnou sezónou však vstupujú do platnosti aj nové pravidlá.

Upozornila na to na svojej internetovej stránke Správa Tatranského národného parku (TANAP), podľa ktorej priniesol nový návštevný poriadok niekoľko markantných zmien aj do činností, ktoré sa dajú na území národného parku vykonávať. Výnimkou nie je ani turistika či iné horské športy.

Úsek chodníka po červenej značke

Hoci všetky turistické značené chodníky budú od 1. júna otvorené v plnom rozsahu, výnimkou je úsek chodníka po červenej značke z Hrebienka na Rainerovu útulňu. Ten ostáva po minuloročnom zosuve svahu aj naďalej uzavretý.

„Stále tam trvá riziko vážneho ohrozenia života a zdravia. Namiesto toho je možné použiť obchádzku po zelenej značke,“ informovala Správa TANAP-u, ktorá do budúcnosti pripravuje jeho sanáciu.

Obmedzenie pohybu so psom

V platnosti je tiež obmedzenie pohybu so psom, ten je po novom možný len na vyhradených úsekoch chodníkov a na cestách so spevneným povrchom. V sprievode zvieraťa nie je podľa návštevného poriadku možné vstupovať do vysokohorského prostredia ani na väčšinu tatranských chát.

„Príklad trasy, ktorú je možné absolvovať so psom, je cesta zo zastávky Tatranských elektrických železníc Popradské pleso na Popradské pleso, cesta z Tatranskej Polianky na Sliezsky dom či z ústia Žiarskej doliny na Žiarsku chatu. Sprístupnený je aj chodník po modrej značke na Chatu pod Soliskom, ale využiť je možné aj trasy z Podbanského do Tichej či Kôprovej doliny,“ uvádza národný park.

Znenie obmedzení a vyznačené lokality

Presné znenie obmedzenia a mapy s vyznačenými lokalitami vrátane celého návštevného poriadku sú zverejnené aj na internetovej stránke TANAP-u. Pre cyklistov je pripravená predĺžená trasa v Bielovodskej doline, kde sa po novom dostanú takmer ku táborisku na Poľane pod Vysokou.

V Kôprovej doline sa zase odvezú až po prístrešok pod Garajovou dolinou. Celkovo sa do zoznamu vyhradených miest pre cyklistiku dostalo do návštevného poriadku 22 lokalít od Oravíc po Tatranskú Javorinu. V aktuálnom návštevnom poriadku sa myslelo aj na geocatching, ide o hľadanie skrytého objektu podľa geografických súradníc.

Vyhradené miesta pre vodákov

„Pravidlá pre hľadačov kešiek sú nastavené tak, aby sa mohli pohybovať po značených chodníkoch, náučných či kúpeľných chodníkoch, ako i po cykloturistických trasách,“ pripomenula Správa TANAP-u. Aj pre nich však platia určité pravidlá. Zároveň pribudli vyhradené miesta pre vodákov, okrem dvoch miest na Belej aj Studený potok na Orave.

„Splavovanie vodných tokov môžu podľa návštevného poriadku vykonávať len členovia turistických alebo športových organizácií so zameraním no vodnú turistiku alebo vodný slalom,“ upozornil národný park.