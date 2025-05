Toxický odpad z Chemka Strážske ohrozuje tisíce obyvateľov aj životné prostredie

Toxický odpad z Chemka Strážske ohrozuje tisíce obyvateľov. Upozornil na to portál denníka Plus jeden deň. Ako priblížil, neďaleko mesta Strážske leží skládka Hôrky-Pláne, ktorá desaťročia vyvoláva obavy odborníkov aj miestnych obyvateľov.

Nebezpečné PCB látky

Uložených je tam približne 120-tisíc kubických metrov priemyselného odpadu, pričom najväčším problémom je údajná prítomnosť asi 900 ton nebezpečných PCB látok, ktoré môžu ohrozovať zdravie ľudí aj životné prostredie.

Portál denníka Plus jeden deň pripomenul, že tento problém siaha do roku 1956, keď podnik Chemko Strážske začal na tomto mieste skladovať odpad z výroby.

Za tie roky sa tu nazbieralo veľké množstvo toxických materiálov, pričom prieskumy z 80. rokov potvrdili prítomnosť PCB látok, a teda jedných z najnebezpečnejších chemických zlúčenín, ktoré sa kedysi používali v priemysle. Dnes je však už známe, že sú mimoriadne škodlivé a v prírode sa takmer nedokážu rozložiť.

Znepokojivé výsledky

Ako portál ďalej pripomenul, v hydrogeologickom prieskume z roku 1990 sa píše, že merania v okolí skládky ukázali znepokojivé výsledky.

„Vo vode z vrtov sa našli vysoké koncentrácie škodlivých látok. No problémom nie je len samotná skládka, ale celý systém znečistenia v oblasti – od areálu Chemka, cez odpadové kanály, až po rieku Laborec,“ doplnil portál s tým, že o právnom postavení lokality sa vedú spory. Európska komisia túto skládku označila ako za nevyhovujúci už od roku 2017.

„Tesniaci systém z roku 1984 neplní svoju funkciu a hrozí únik nebezpečných látok do podzemných vôd,“ upozorňuje Plus jeden deň,

Rozpor s historickými dokumentmi

Asociácia ENVISAN zastúpená jej predsedom Igorom Polčanom poskytla portálu stanovisko. Píše sa v ňom, že „lokalita Hôrky-Pláne je registrovanou skládkou odpadov s vydaným integrovaným povolením“. Toto tvrdenie je však podľa slov portálu v rozpore s historickými dokumentmi a prieskumami, ktoré má Plus jeden deň k dispozícii.

„Dokumenty jasne popisujú prítomnosť PCB látok na skládke, no paradoxne, nie sú verejne dostupné – nenachádzajú sa ani v digitálnom archíve Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, kde by mali byť uložené,“ doplnil portál s tým, že rozdiel medzi klasifikáciou lokality ako skládky odpadov alebo environmentálnej záťaže má zásadný dopad na spôsob jej uzatvorenia a prípadnej sanácie.

Stavebný odpad

Portál vysvetlil, že v prvom prípade sa postupuje podľa odpadovej legislatívy, pričom v druhom je potrebná komplexná sanácia zameraná na odstránenie nebezpečných látok.

Plus jeden deň ďalej pripomína, že v januári 2025 bol zverejnený zámer rekultivácie skládky, ktorý počíta s navezením vyše 143 200 ton stavebného odpadu.

„Cieľom je upraviť povrch skládky, no vynára sa otázka, či by sa najprv nemalo riešiť odstránenie nebezpečných PCB látok,“ doplnil portál a upozornil, že dôvodom na pochybnosti je aj súvisiaci plán na zvýšenie kapacity zariadenia na zneškodňovanie nebezpečných odpadov biodegradáciou zo súčasných 29-tisíc na 43 500 ton ročne.

„Výstupné produkty z tohto zariadenia by mohli byť použité práve na rekultiváciu skládky,“ doplnil Plus jeden deň, ktorý sa v tejto súvislosti snažil získať viac informácií, a pátral preto po dokumente z roku 1990, ktorý by mal obsahovať údaje o kontaminácii v lokalite.

Zneškodnené v zahraničí

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra pre portál uviedol, že majú archivovaných cez 103-tisíc záverečných správ. Prístup k nim je však spoplatnený. Portálu sa tento dokument nepodarilo nájsť.

Ministerstvo životného prostredia sa k tomu nevyjadrilo. Pozitívnou správou však podľa portálu je, že v januári 2025 envirorezort podpísal zmluvu na odstránenie 150 ton odpadu s obsahom PCB z areálu Chemka Strážske. Odpady budú zneškodnené špecializovaným spaľovaním v zahraničí pri teplote nad 1 100 stupňov.

„Je to však len začiatok. Podľa odhadov Zväzu odpadového hospodárstva sa v celej lokalite nachádza až 27-tisíc ton odpadu s obsahom PCB látok. Skládka Hôrky-Pláne tak nezostáva len problémom papierov a povolení. Je to reálna hrozba pre zdravie ľudí a prírodu,“ uzatvára Plus jeden deň.