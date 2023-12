Tento najzamestnávateľ rozdá zamestnancom benefity za viac ako tri milióny eur

Lidl investoval v roku 2023 do zvýšenia platov, mimoriadnych príspevkov a benefitov pre svojich zamestnancov a zamestnankyne viac ako 20 miliónov eur

Férový a zodpovedný zamestnávateľ, ktorý si váži výnimočnosť svojich ľudí a ponúka im stabilitu a kariérny rast. Takto by sa dal charakterizovať prísľub Lidla vo vzťahu k svojim zamestnancom a zamestnankyniam. Aj vďaka tomu je diskont už štvornásobným najzamestnávateľom podľa hlasovania verejnosti.

„V Lidli dlhodobo platí, že medziročne si každý zamestnanec a každá zamestnankyňa finančne polepší. Buď posunom na vyššiu platovú úroveň, povýšením, zvýšením platu, alebo vďaka prémiám. Vážime si prácu našich ľudí, pretože to oni robia Lidl tým, čím je. Aj preto sme do zvýšenia platov, odmien a benefitov tento rok investovali ďalších viac ako 20 miliónov eur,“ vysvetlila Zita Szlavikovics, generálna riaditeľka Lidl Slovenská republika. Popri pravidelne prehodnocovanej a rastúcej mzde ponúka diskont svojim zamestnancom a zamestnankyniam viac, oveľa viac. Ročne im poskytne benefity za viac ako tri milióny eur! Ďalších sedemnásť miliónov investoval tento rok Lidl do zvýšenia platov a mimoriadnych príspevkov. Diskont myslí na svojich ľudí aj v súvislosti s najkrajšími sviatkami v roku. „Pred Vianocami dostanú všetci zamestnanci a zamestnankyne darčekové karty s kreditom 100 € na nákup v našich predajniach. Veríme, že im takto spríjemníme sviatočné chvíle s ich najbližšími,“ dodala Z. Szlavikovics.

Foto: Lidl

Výborným príkladom férového prístupu Lidla sú benefity. Nezáleží totiž na pozícii, dĺžke pôsobenia vo firme a ani na lokalite, každý zamestnanec a zamestnankyňa Lidla má nárok na rovnaké benefity. V elektronickej peňaženke majú k dispozícii 250 bodov, ktoré môžu podľa vlastného uváženia využiť na nákup v internom e-shope. Navyše, s mnohými dodávateľmi sa Lidlu podarilo dohodnúť výhodnejšie podmienky oproti bežne ponúkaným, čo znamená ešte väčšie výhody pre zamestnancov a zamestnankyne diskontu v celkovej hodnote viac ako 300 €.

Najpopulárnejšími benefitmi medzi zamestnancami a zamestnankyňami diskontu sú poukážky do Lidla, do kníhkupectiev, kina či lekárne. Mesačne sa odovzdá v priemere viac ako 6000 benefitov, čo približne znamená, že každý zamestnanec a zamestnankyňa Lidla si vyzdvihne každý mesiac jeden benefit. Medzi benefity patria aj finančné príspevky ako dodatočný príspevok do tretieho dôchodkového piliera či príspevok na detský letný tábor. Dlhodobým štandardom sú letná a zimná párty, vitamínové balíčky, vianočné prekvapenia, narodeninové balíčky, zdravé raňajky, mikulášske balíčky pre deti či oslavy pracovných jubileí konkrétnych zamestnancov a zamestnankýň.

Foto: Lidl

„V rámci benefitov spolupracujeme s mnohými slovenskými firmami a ich balenie pre nás zabezpečuje chránená dielňa. Pravidelne sa pýtame našich kolegýň a kolegov na spätnú väzbu a podľa nej nastavujeme benefity pre ďalšie obdobia tak, aby boli čo najatraktívnejšie,“ povedala Oľga Berecká, obchodná riaditeľa Lidl Slovenská republika zodpovedná za ľudské zdroje, a dodala: „Keďže zodpovednosť je nám vlastná, ponúkame možnosť pomáhať aj prostredníctvom benefitov. Každý má možnosť venovať časť svojich bodov vybraným organizáciám, ako napríklad Aliancia žien Slovenska, Detské kardiocentrum, Divé maky, Inakosť, Adeli, Plamienok, Sloboda zvierat a ďalšie. Ročne takto venujeme spomenutým organizáciám tisíce eur, čo je ďalším dôkazom, že Lidláci a Lidláčky majú srdcia na správnom mieste.“

Lidl sa spolieha na vlastných zamestnancov aj pri obsadzovaní voľných pracovných miest, takže povýšenie rozhodne nie je dostupné iba pre zopár vyvolených. Od marca 2020 posunul diskont na vyššiu pozíciu takmer 1200 ľudí. Bezmála 40% zo všetkých zamestnancov, ktorí v Lidli pôsobia aspoň tri roky, zažili povyšenie, mnohí dokonca viackrát.

Všetky informácie o Lidli ako zamestnávateľovi nájdete na webe www.lidl.sk v sekcii Kariéra, prípadne na sociálnych sieťach. Ak je pre vás Lidl príkladom férového a výnimočného zamestnávateľa, môžete za neho hlasovať v ankete portálu Profesia.sk Najzamestnávateľ: https://www.najzamestnavatel.sk/hlasovanie?company=lidl-slovenska-republika-vos

Informačný servis