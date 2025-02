Takáč skritizoval Remišovú aj Mičovského, pre ich neschopnosť prídeme o európske zdroje určené pre podporu MAS-iek - VIDEO, FOTO

Pre neschopnosť našich predchodcov prídeme o európske zdroje určené na podporu Miestnych akčných skupín (MAS).

„Čaká nás veľa práce, ale už teraz je jasné, že všetky peniaze v MAS-kách nebudú vyčerpané. Mrzí nás to a zvlášť pre nečinnosť predchodcov a krátkosť času, ktorý nám ostal,“ uviedol na utorkovej tlačovej konferencii minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč.

Kritika Remišovej a Mičovského

Dodal, že celá opozícia vlastne kritizuje samu seba za svoju nečinnosť a neschopnosť čerpať tieto prostriedky.

„Veronika Remišová a bývalý minister pôdohospodárstva Ján Mičovský nesú totálnu zodpovednosť, ako riešili fungovanie MAS. Ani neviem, ako pomenovať týchto amatérov. Predchádzajúca vláda za štyri roky neurobila vôbec nič. Žiadne kroky na zrýchlenie čerpania. Mrzí ma, že za toto ničnerobenie nenesú žiadnu zodpovednosť,“ povedal Takáč.

Rozvoj regiónov na Slovensku

Šéf agrorezortu vysvetlil, že pre MAS boli určené európske zdroje, ktoré mali slúžiť na rozvoj regiónov naprieč Slovenskom. MAS sú zložené z miest a obcí, ako aj podnikateľských subjektov a majú možnosť čerpať európske zdroje, aby sa rozvíjali.

„Hovoríme o projektoch z pohľadu rozvoja infraštruktúry, rekonštrukcii napr. kultúrnych domov, ihrísk a iných. Sú to veľakrát zaujímavé prostriedky pre malé obce, ktoré takto vedia zrealizovať projekty, ktoré si nemôžu zo svojho rozpočtu dovoliť. V tomto dobiehajúcom programovacom období je financovanie zabezpečené z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a z Programu rozvoja vidieka,“ dodal minister.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Fungovanie MAS za čias predchodcov

Takáč na tlačovke tiež podrobne pomenoval, v akom stave prevzali fungovanie MAS. Nebolo vyriešených 585 žiadostí o platbu a 910 žiadostí o Nenávratný finančný príspevok (NFP) a nebolo skontrolovaných viac ako 500 verejných obstarávaní. Spresnil, že 475 pracovných dní trval proces od predloženia žiadosti o NFP po uzavretie zmluvy a tri roky čakali dokumenty na preverenie projektu v hodnote cca 33-tisíc eur.

„My na rozdiel od predchodcov vieme dať odpočet svojej práce. Pre ilustráciu v roku 2020 sa vyplatilo 21 projektov v sume takmer 230-tisíc eur. V roku 2023 to už bolo 348 projektov sume takmer 7,5 milióna eur. A v roku 2024, za ktorý plne zodpovedám, sme vyplatili viac ako 20 miliónov a podporili 749 projektov. Za jeden rok sme vyplatili viac ako za predchádzajúce štyri roky,“ zdôraznil Takáč.

Schválené žiadosti za 80 miliónov eur

Štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva Vladimír Vnuk doplnil, že na rozdiel od predchodcov sa snažia komunikovať so zástupcami obcí, s národnou sieťou MAS sa pravidelne sa stretávajú.

„Minister sa o to aktívne zaujíma a všetky kroky robíme aj preto, aby sme zachránili MAS a mohli sa tiež uchádzať o financie v ďalšom programovacom období od roku 2023 – 2027 s možnosťou čerpania do roku 2029. Ak by sme išli tempom predchodcov, tak by sme celý tento projekt pochovali. V súčasnosti máme schválené žiadosti už za 80 miliónov eur a ďalšie žiadosti v sume 25 miliónov máme v spracovaní. Potrebujeme zabrať nielen v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA), ale aj na úrovni MAS a žiadateľov, aby svoje projekty realizovali a podávali žiadosti o platbu. Prečo to naši predchodcovia nerobili?“ povedal Vnuk.

Zľava: Štátný tajomník ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Vladimír Vnuk, generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Marek Čepko a generálny riaditeľ sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dušan Gábor počas tlačovej konferencie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča v sídle MPRV SR na tému: Kto pochoval MAS? Bratislava, 25. február 2025. Foto: SITA/Milan Illík Foto: SITA/Milan Illík

Posilnili tím a znížili byrokraciu

Minister Takáč ešte doplnil, že v rámci MAS v novom plánovacom období 2023 – 2027 čakajú na schválenie zmien Európskou komisiou, aby mohli zachovať kontinuitu MAS.

„V opačnom prípade, by sa už súčasné MAS, ktorých je 110 nemohli uchádzať o prostriedky a pokračovať vo svojej činnosti. Zanikli by,“ vysvetlil Takáč. Generálny riaditeľ PPA Marek Čepko informoval o opatreniach na úrovni PPA, ktoré prijali na podporu MAS.

„Posilnili sme tím a znížili byrokraciu. Zaviedli sme kľúčové opatrenie takzvanú malú investíciu do 100-tisíc eur, ktoré bežne funguje v ostatných krajinách EÚ. A taktiež sme znížili počet kontrol na mieste na 5 percent. Som prvý generálny riaditeľ, ktorý sa stretol so zástupcami MAS a so Združením miesta a obcí Slovenska (ZMOS). Začali sme zodpovedne pracovať a čísla hovoria za nás,“ povedal Čepko.