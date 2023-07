Stabilita a zároveň kariérny rast na štyri? No predsa Lidl!

Za posledné štyri roky povýšil Lidl na Slovensku 1165 ľudí

Záujemcovia o prácu najčastejšie hľadajú stabilné zamestnanie a možnosť kariérneho rastu. V prípade mnohých firiem ide o nezlučiteľné veci. Je vôbec možné skĺbiť spomenuté dve očakávania kandidátov? Odpoveď je: v Lidli áno!

Každý zamestnávateľ sa prezentuje v najlepšom možnom svetle, ponúka kandidátom rôzne benefity a čosi navyše. Formulácie ako „mladý dynamický kolektív“, „atraktívne pracovné prostredie“ či „inšpiratívna firma“ sa stali akousi povinnou súčasťou takmer každého inzerátu s ponukou práce. Ak však niečo sľubuje každý, stráca to na dôveryhodnosti. Preto sa spomenuté vety dostali do mnohých vtipov či memečiek. Sú teda všetci zamestnávatelia rovnakí? Lákajú ľudí iba na prázdne frázy? Nie, aj u nás sú zamestnávatelia, ktorí si stoja za svojimi slovami. Jedným z nich je Lidl, štvornásobný najzamestnávateľ roka na Slovensku.

Diskont je a chce zostať lídrom medzi zamestnávateľmi, ponúka preto oveľa viac než len slová. Pozrime sa na Lidl ako zamestnávateľa cez čísla. Na Slovensku pôsobí od roku 2004 a v 164 predajniach, troch logistických centrách a na centrále zamestnáva viac ako 6500 ľudí. Lidl ročne vytvára stovky nových pracovných miest, za posledné tri roky ich pribudlo viac ako tisíc. Pravidelne investuje do odmeňovania svojich zamestnancov, pričom medziročne naposledy vyčlenil na zvýšenie platov o 12 miliónov Eur viac. Platy sa v Lidli pravidelne prehodnocujú, a tak i navyšujú. Pri viacerých pracovných pozíciách je nárast mzdy zakotvený priamo v zmluve na ďalšie tri roky. Pri obsadzovaní voľných pracovných miest sa pozerá primárne do vlastných radov a povýšenie nie je dostupné iba pre zopár vyvolených. Od marca 2020 išlo presne o 1165 ľudí. Bezmála 40% zo všetkých zamestnancov, ktorí v Lidli pôsobia aspoň tri roky zažili posun na vyššiu pozíciu, mnohí dokonca viackrát.

Jednou z nich je Karina Nogová, manažérka predajne v Turčianskych Tepliciach. „Do Lidla som nastúpila pred trinástimi rokmi ako brigádnička s ruksakom na chrbte. Následne som pokračovala ako predavačka – pokladníčka, v roku 2015 som sa stala asistentkou manažéra predajne a dnes už vediem vlastnú predajňu. Za všetky tie roky som toho zažila naozaj veľa a mnohé sa zmenilo, stala som sa mamou, zdolali sme pandémiu. Jedna vec sa však nemení – Lidl ponúka stabilitu a posúva svojich ľudí vpred,“ povedala Karina.

Okrem motivujúcich platov – vyšších ako priemer v maloobchode, ponúka Lidl svojim zamestnancom bohatý balík benefitov. V internom benefitnom portáli, ktorý funguje ako eshop, majú všetci zamestnanci k dispozícii rovnakú sumu 250 eur ročne. S ostatnými benefitmi môžu však zamestnanci dostať ročne až 370 eur. Nezáleží pritom na pozícii a ani dĺžke pôsobenia v Lidli. Každý si vyberá iba tie benefity, o ktoré má reálny záujem. Môžu to byť napríklad lístky do kina či kultúrne podujatia, praktický balíček pre dieťatko, školská výbava pre školáka, poukážky na výhodný nákup, príspevok na letný tábor pre deti, zaplatenie štartovného na rôzne športové udalosti a ďalšie položky podporujúce rodinu, zdravie, kultúru či záľuby. Viacerí zamestnanci a zamestnankyne zároveň dostávajú bezplatné jazykové vzdelávania a na mieru šité školenia v oblasti mäkkých a tvrdých zručností, ako aj narodeninové a vitamínové balíčky. Celkovo Lidl investuje do benefitov takmer 3,5 milióna eur ročne. Súčasťou podpory zamestnancov je aj interný grantový program Lidl srdcom pre ľudí, ktorí sa ocitli v náročných životných situáciách.

Lidl Slovenská republike podporuje rovnaké odmeňovanie žien a mužov. Potvrdzuje to aj certifikát Equal Salary. Aktivity Lidla ako zamestnávateľa dlhodobo oceňujú odborníci i verejnosť. Lidl je sedemnásobným držiteľom ocenenia Top Employer Slovensko a Top Employer Europe a už štvornásobným víťazom domácej ankety najzamestnávateľ. V prvom prípade ide o výsledok podrobného auditu, o najzamestnávateľoch rozhoduje v hlasovaní verejnosť.

Všetko o Lidli ako zamestnávateľovi a tiež aktuálny prehľad voľných pracovných pozícii je k dispozícii na www.lidl.sk v sekcii Kariéra.

Informačný servis