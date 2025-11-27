Slovenskí rybári na súde neuspeli, kampaň Kaprie peklo môže pokračovať

Dokument Ryba na suchu podľa ochranárov zhromažďuje najnovšie vedecké poznatky týkajúce sa predaja živých kaprov.
VIANOCE: Predaj rýb pred vianočnými sviatkami
Predvianočný predaj živých rýb na rybej farme v mestskej časti Trenčín-Kubrica. Dva najpredávanejšie druhy rýb Pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss) je sladkovodná ryba z čelade lososovité (Salmonidae) a Kapor obyčajný (Cyprinus carpio) je sladkovodná ryba z čelede kaprovité (Cyprinidae). Trenčín, 15. december 2023. Foto: archívne, SITA/Tomáš Somr.
Slovensko Rybolov Enviro z lokality Slovensko

Súd zamietol návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým sa Združenie chovateľov rýb na Slovensku domáhalo zastavenia kampane za zákaz predaja živých kaprov. Informovala o tom ochranárska organizácia Humánny pokrok s tým, že na základe rozhodnutia môže pokračovať kampaň Kaprie peklo.

Predvianočný predaj

Organizácia ešte v minulosti vyzvala chovateľov rýb k ukončeniu praktík pri predvianočnom predaji živých kaprov, ktoré podľa ochranárov spôsobujú zvieratám stres a bolesť. Chovatelia namiesto toho podali návrh na súd, pričom požadovali nešírenie dokumentu Ryba na suchu a animovaného príbehu kapra Karola.

„Rozhodnutie súdu potvrdzuje, že verejný záujem a zdravý rozum majú prednosť pred ekonomickými záujmami, ktoré by odsunuli tému zodpovedného zaobchádzania so zvieratami na okraj. Verdikt jasne ukazuje, že chovatelia rýb sa nemôžu schovávať pred zodpovednosťou za to, v akých podmienkach počas predaja končia milióny kaprov. Verím, že toto rozhodnutie prispeje k tomu, aby sme namiesto snahy obmedziť diskusiu hľadali riešenia, ktoré zlepšia situáciu zvierat v praxi,“ uviedol riaditeľ Humánneho pokroku Martin Smrek.

Ryba na suchu

Dokument Ryba na suchu podľa ochranárov zhromažďuje najnovšie vedecké poznatky týkajúce sa predaja živých kaprov.

„Opiera sa aj o výsledky Cambridgeskej konferencie, kde sa odborníci zhodli na tom, že ryby, vrátane kaprov, majú všetku potrebnú výbavu na to, aby mali vedomie. Dokážu vnímať stres, strach a bolesť, podobne ako ľudia. Metóda Pain-track hodnotí tradičný proces predaja a domáceho usmrtenia kaprov ako spojený so značnou mierou utrpenia, najmä počas transportu bez vody a pri neodbornom zabíjaní v domácnostiach,“ zdôraznil Smrek.

Iniciatívu za ukončenie ambulantného predaja živých kaprov doteraz podľa organizácie podporilo takmer 25-tisíc ľudí prostredníctvom petície kampane Kaprie peklo. Mesto Žilina a najväčšie slovenské maloobchodné reťazce sa podľa ochranárov už rozhodli tento spôsob predaja na svojich pozemkoch nepovoľovať, a zaviazali sa skončiť s predajom živých kaprov na svojich pozemkoch. Verejnosť sa môže do iniciatívy zapojiť podpisom petície na stránke www.kapriepeklo.sk.

