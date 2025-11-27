Slovenskí rybári na súde neuspeli, kampaň Kaprie peklo môže pokračovať

Súd zamietol návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým sa Združenie chovateľov rýb na Slovensku domáhalo zastavenia kampane za zákaz predaja živých kaprov. Informovala o tom ochranárska organizácia Humánny pokrok s tým, že na základe rozhodnutia môže pokračovať kampaň Kaprie peklo.
Predvianočný predaj
Organizácia ešte v minulosti vyzvala chovateľov rýb k ukončeniu praktík pri predvianočnom predaji živých kaprov, ktoré podľa ochranárov spôsobujú zvieratám stres a bolesť. Chovatelia namiesto toho podali návrh na súd, pričom požadovali nešírenie dokumentu Ryba na suchu a animovaného príbehu kapra Karola.
Žilina ide príkladom, ako prvá zo slovenských miest zakázala predaj živých kaprov na mestských pozemkoch
„Rozhodnutie súdu potvrdzuje, že verejný záujem a zdravý rozum majú prednosť pred ekonomickými záujmami, ktoré by odsunuli tému zodpovedného zaobchádzania so zvieratami na okraj. Verdikt jasne ukazuje, že chovatelia rýb sa nemôžu schovávať pred zodpovednosťou za to, v akých podmienkach počas predaja končia milióny kaprov. Verím, že toto rozhodnutie prispeje k tomu, aby sme namiesto snahy obmedziť diskusiu hľadali riešenia, ktoré zlepšia situáciu zvierat v praxi,“ uviedol riaditeľ Humánneho pokroku Martin Smrek.
Ryba na suchu
Dokument Ryba na suchu podľa ochranárov zhromažďuje najnovšie vedecké poznatky týkajúce sa predaja živých kaprov.
Negatívny vplyv človeka na rozmanitosť rýb v riekach je obrovský. Niektoré veľké druhy už takmer vymizli
„Opiera sa aj o výsledky Cambridgeskej konferencie, kde sa odborníci zhodli na tom, že ryby, vrátane kaprov, majú všetku potrebnú výbavu na to, aby mali vedomie. Dokážu vnímať stres, strach a bolesť, podobne ako ľudia. Metóda Pain-track hodnotí tradičný proces predaja a domáceho usmrtenia kaprov ako spojený so značnou mierou utrpenia, najmä počas transportu bez vody a pri neodbornom zabíjaní v domácnostiach,“ zdôraznil Smrek.
Iniciatívu za ukončenie ambulantného predaja živých kaprov doteraz podľa organizácie podporilo takmer 25-tisíc ľudí prostredníctvom petície kampane Kaprie peklo. Mesto Žilina a najväčšie slovenské maloobchodné reťazce sa podľa ochranárov už rozhodli tento spôsob predaja na svojich pozemkoch nepovoľovať, a zaviazali sa skončiť s predajom živých kaprov na svojich pozemkoch. Verejnosť sa môže do iniciatívy zapojiť podpisom petície na stránke www.kapriepeklo.sk.