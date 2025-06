Rady turistov pri rebríkoch v Slovenskom raji? Vyhnete sa im jednoducho, choďte tam ráno

Letné prázdniny či dovolenkové obdobie sa ešte ani nezačalo, a v Slovenskom raji sa už tvoria rady. Problematická je už roky najnavštevovanejšia roklina Suchá Belá. Na situáciu počas uplynulého víkendu upozornil na sociálnej sieti aj zástupca riaditeľa Správy Národného parku Slovenský raj Peter Olekšák, ktorý pripojil aj jednoduché odporúčania pre návštevníkov.

Prvý veľký nápor po zime zažil národný park už počas veľkonočných sviatkov. S blížiacimi sa prázdninami a rastúcimi teplotami turisti pribúdajú. Prichádzajú nielen zo Slovenska, ale aj zahraničia. Mnohí si to počas víkendu namierili priamo do Suchej Belej a nebolo ich málo.

Nekonečný rad turistov

Podľa Olekšáka sa v sobotu pred obedom pri rebríkoch pri Misových vodopádoch vytvoril nekonečný rad. Pritom, aby sa turisti vyhli čakaniu v rade a mali v rokline pokoj, stačí podľa jeho slov málo. „Ísť tam ráno. Lenže nikomu sa nechce vstávať, a tak tam radšej bude čakať v rade a nahnevaný mudrovať, že prečo je tam tak veľa ľudí a prečo musí čakať,“ skonštatoval.

Poukázal na to, že ráno o 8:00 takýto problém zatiaľ nehrozí, o čom svedčia záznamy živej kamery. Situáciu pri Misových vodopádoch si totiž môžu odsledovať turisti na internetovej stránke národného parku či na obrazovkách v areáli Podlesok.

Overturizmus a jeho dopady

V komentároch k príspevku na sociálnej sieti sa objavila aj poznámka o overturizme, ktorý zasiahol Slovensko. Ide o fenomén nadmerného počtu turistov v určitej destinácií, ktorý má negatívny dopad na miestnu komunitu a životné prostredie.

„Žiadny „overturizmus“ by tu nehrozil, pokiaľ by sa boli turisti ochotní rovnomernejšie rozptýliť aj na ďalšie existujúce turistické trasy a do ostatných ôsmich roklín. A tak isto v rámci dňa. Keď sa všetci o 11:00 pred obedom húfne rozbehnú do Suchej Belej, nemôžu sa čudovať, že sa ocitnú v dlhých radoch na rebríky,“ reagovala Správa NP Slovenský raj.