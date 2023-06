Progresívne Slovensko predstavilo svoj zelený program pre lepšiu budúcnosť (video)

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) predstavilo svoj zelený program. Zelené témy, ako ochrana životného prostredia či klimatická kríza patria podľa predsedu hnutia Michala Šimečku medzi piliere PS.

Uviedol to na piatkovej tlačovej besede. Dodal, že je potrebné zvládnuť zelené výzvy, no poznamenal, že ide aj o príležitosti na konkurencieschopnosť, rast ekonomiky a pomoc ľuďom.

Príprava klimatického zákona

Podľa europoslanca Michala Wiezika čelíme klimatickej kríze, ktorá silnie. Je toho názoru, že potrebujeme výrazne znížiť až zastaviť používanie fosílnych palív a zvrátiť nárast emisií skleníkových plynov. S týmto cieľom chce PS pripraviť efektívny klimatický zákon, ktorý by Slovensko priviedol k prechodu na obnoviteľné zdroje.

Za dôležité označil i efektívne a šetrné používanie energií. Wiezik podotkol, že prechod musí byť i sociálne citlivý a spravodlivý. Prechod na obnoviteľné zdroje podľa Wiezika umožní využívanie lokálnych zdrojov a môže tiež prispieť k riešeniu energetickej chudoby.

Výhody obnoviteľných zdrojov energií

„Vďaka obnoviteľným zdrojom energie dokážeme decentralizovať jej výrobu, a tak domácnosti a podniky budú menej zraniteľné voči globálnym výkyvom cien energií,“ uviedol. Opatrenia podľa neho uvoľnia i zdroje, ktoré sme doposiaľ využívali na fosílne palivá a bude možné použiť ich pre oblasti ako vzdelávanie, veda, výskum a inovácie, ale i zdravotníctvo.

Wiezik uviedol, že potrebujeme riešiť i podporu biodiverzity. V tomto smere vyzdvihol slovenské národné parky. Na podporu ochrany prírody chcú progresívci vytvoriť Fond ochrany prírody. Jeho úlohou by malo byť smerovať poplatky za poškodzovanie životného prostredia na jeho ochranu.

Klimatická kríza sa deje tu a teraz

„Klimatická kríza sa nedeje niekde izolovane, ďaleko za našimi hranicami, a už vôbec to nie je nejaké sci-fi budúcnosti. Klimatická kríza sa deje tu a teraz,“ uviedol Michal Sabo. Poukázal aj na jej riziká, ako sú horúčavy, suchá, prívalové dažde i povodne. Dodal, že im treba aj predchádzať, nielen ich sanovať.

PS chce podporovať adaptačné opatrenia a v tomto smere Sabo poukázal na potrebu spolupráce so samosprávami. Hnutie by im chcelo ponúknuť nielen legislatívnu a finančnú, ale i metodickú a konzultačnú pomoc. PS by chcelo zvýšiť množstvo zelene v mestách, ale tiež má plány na zmeny vo vodnom hospodárstve, napríklad v podobe efektívneho využívania zrážkovej vody. Progresívci tiež navrhujú schémy, ktoré by ľudí motivovali znížiť produkciu zmesového odpadu.

Záťaže ohrozujúce ľudské zdravie a životné prostredie

Členka predsedníctva PS Tamara Stohlová poukázala i na potrebu vysporiadania sa so starými environmentálnymi záťažami. Problém vníma najmä v administratívnych procesoch, ktoré je podľa nej potrebné zjednodušiť. Za potrebné považuje aj posilnenie kompetencií Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

Prioritou by podľa Stohlovej mali byť tie záťaže, ktoré najviac ohrozujú ľudské zdravie a životné prostredie, ako aj strategické zdroje. Pripustila, že nie je možné rýchlo a jednoducho odstrániť všetky envirozáťaže. Stohlová poukázala aj na problematiku znečistenia ovzdušia. Medzi možnými riešeniami vyzdvihla najmä zlepšenie monitoringu tohto znečistenia, a tiež zvýšenie prostriedkov na ochranu ovzdušia a prevenciu jeho znečisťovania.