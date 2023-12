Progresívci iniciujú mimoriadny výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, namietajú aj proti odstrelu vlka dravého

Poslanci hnutia Progresívne Slovensko (PS) iniciujú mimoriadny výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Politický subjekt tiež podáva námietku k predloženej vyhláške ministerstva životného prostredia, ktorá by obnovila kvóty na odstrel vlka dravého.

Krok v rozpore s ochranou prírody

To by umožnilo už v najbližšej sezóne odstrel 60-tich kusov tejto šelmy. Progresívci poukázali na to, že predmetný krok by bol ako v rozpore s ochranou prírody, tak aj s medzinárodnými záväzkami Slovenska. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) by mal podľa nich vysvetliť, prečo neberie do úvahy námietky verejnosti, aj prečo ustupuje poľovníckej lobby.

Hnutie PS tiež poukázalo, že ministrov návrh je v rozpore so stanoviskom Štátnej ochrany prírody (ŠOP). Tá prednedávnom zverejnila údaje, z ktorých podľa progresívcov vyplýva, že odstrel vlka by nemal priamy dosah na hospodárske škody. Hospodárske škody sú pritom argumentom, ktorým minister svoj krok obhajuje.

Petícia voči Tarabovmu návrhu

„Tomášovi Tarabovi sa nedá uprieť jedno pozitívum. Len mesiac po svojom nástupe pripomenul Slovensku, ako dôležitá je ochrana prírody. Svojim barbarským prístupom k nášmu prírodnému bohatstvu a živením hoaxov o ochrane prírody vzbudil odpor širokej verejnosti,” myslí si podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík. Poukázal tiež na to, že petíciu voči Tarabovmu návrhu za niekoľko dní podpísalo temer 35-tisíc ľudí.

„Plánovaná kvóta 60 jedincov nie je založená na dátach, čo v minulosti potvrdila aj Európska komisia. Odstrel by bol neadresný, neodborne stanovený a nespĺňal by žiadny účel. Spôsobil by len škody na prírode. S tým nemôže žiaden príčetný minister životného prostredia súhlasiť,” konštatuje europoslanec Michal Wiezik.