Prešov chce v spolupráci s lesníckou školou vytvoriť na Borkúte mestský lesopark, revír bol v dlhodobom nájme súkromných organizácií

Mesto Prešov plánuje v spolupráci so Strednou odbornou školou (SOŠ) lesníckou v Prešove vytvoriť mestský lesopark. Vyrásť by mal na pozemkoch poľovného revíra a lesov v majetku mesta na Borkúte. Svoju spoluprácu na tomto zámere vyjadrili obe strany podpisom memoranda o porozumení.

Využitie rekreačného potenciálu je minimálne

Ako informovala hovorkyňa mesta Prešov Terézia Rácová, cieľom je vytvoriť lokalitu pre oddych a rekreáciu v blízkosti mesta a dosiahnuť ekologickejšie a dlhodobo udržateľné spravovanie mestského revíru.

Ten bol v dlhodobom nájme súkromných organizácií a roky tam prebiehala komerčná ťažba a lov. Zmena má nastať v súvislosti s novým plánom hospodárenia v lese, ktorý pripravuje prešovská radnica.

„Prešov patrí k mestám s najväčším podielom plochy lesa na svojom území, no rekreačný potenciál a ekologický charakter sa mu darí využívať iba minimálne. Náš mestský revír bol roky v nájme súkromných poľovníckych organizácií a chýbajú mu nové impulzy na rozvoj a zveľadenie,“ avizuje primátor mesta Prešov František Oľha.

Mesto Prešov pripravuje nový generel lesoparku a plán hospodárenia v lese, ktorý po 10 rokoch prinesie zásadnú zmenu. Výkon poľovníctva bude po novom zabezpečovať SOŠ lesnícka v Prešove, ktorá v predošlej dekáde nemala možnosť využívať túto lokalitu na študijné účely a prax.

Poľovný revír

„Poľovanie v tomto revíre mesto úplne neruší, no kapacitné a profesionálne predpoklady na jeho spravovanie má práve naša SOŠ lesnícka v Prešove, ktorá takto navyše dostane priestor na odbornú prípravu svojich študentov. Som názoru, že mesto by malo mať určitú kontrolou nad ťažbou a lovom na svojich pozemkoch. Prioritou je pre nás túto lokalitu postupne urobiť dostupnejšou aj pre širšiu verejnosť,“ doplnil primátor.

Lesnícka škola by mala pre revír do budúcna zabezpečiť poľovníckeho hospodára a zadefinovať sa majú aj konkrétne povinnosti správcu revíru. Jednou z nich bude aj realizácia schváleného plánu chovu a lovu raticovej zveri, a to aj na nepoľovných plochách a plochách v blízkostí obydlí.

„V spolupráci s mestom Prešov dokážeme v zmysle schváleného plánu starostlivosti o zver zaručiť bezpečné a vysoko odborné spravovanie tohto poľovníckeho revíru. Ten doposiaľ slúžil iba komerčnému účelu pre užší okruh ľudí. Pre našu školu je veľmi dôležité mať dostupné a autentické miesto na výchovu novej generácie lesníkov a profesionálnych poľovníkov, čím v konečnom dôsledku prispievame ku skvalitneniu starostlivosti o okolitú prírodu a životné prostredie,“ uviedol riaditeľ SOŠ lesníckej v Prešove Miroslav Fuchs.

Oproti minulosti má dôjsť aj k sprehľadneniu nájomných vzťahov viacerých budov, ktoré na území revíru patria mestu a ich užívanie poľovníckymi organizáciami nebolo doposiaľ jasne definované.