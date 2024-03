Premiéri Tusk a Šmyhaľ diskutovali o regulácii dovozu ukrajinských potravín, chcú zmierniť nespokojnosť farmárov

aktualizované 28. marca 17:29

Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ bol vo štvrtok v Poľsku na rokovaní so svojím náprotivkom Donaldom Tuskom, aby sa zaoberal požiadavkami poľských a západoeurópskych farmárov na uplatňovanie nariadenia na dovoz lacných ukrajinských potravín, ktoré podľa nich podkopávajú ich živobytie.

Kvóty na dovoz z Ukrajiny

Poľnohospodári v mnohých krajinách vehementne protestujú proti dovozu a medzi Kyjivom a jeho verným spojencom Varšavou vzrástlo napätie v súvislosti s prílevom ukrajinskej poľnohospodárskej produkcie.

Tusk navrhol, že Poľsko, člen NATO a krajina Európskej únie hraničiaca s Ukrajinou, bude počas rozhovorov hľadať kvóty na dovoz. Navrhol tiež zvýšiť dovoz do krajín v núdzi.

EÚ otvorila svoje brány dokorán ukrajinskej poľnohospodárskej produkcii, aby pomohla exportu krajiny po tom, čo ruská invázia v roku 2022 prerušila mnohé tradičné trasy.

Zákonodarcovia EÚ sa však nedávno dohodli, že kvóty by mohli byť znovu zavedené na niektoré ukrajinské potraviny, aby sa vyriešili sťažnosti európskych farmárov.

Clo na ruské a bieloruské potraviny

Premiéri Ukrajiny a Poľska neskôr vyhlásili, že dosiahli pokrok smerom k splneniu požiadaviek poľských a západoeurópskych farmárov, ktorí chcú obmedzenia na dovoz lacných ukrajinských potravín.

Predsedovia vlád Ukrajiny a Poľska uviedli, že riešiť problémy európskych farmárov by pomohlo to, ak by Európska únia zaviedla navrhované 50-percentné clo na dovoz ruských a bieloruských potravín.

„Hľadáme riešenia, ktoré by boli dobré pre obe strany,“ povedal poľský premiér.

Zároveň poukázal na snahy Poľska o to, aby EÚ obmedzila dovoz ruských a bieloruských potravín a tak znížila tlak na potravinový trh EÚ a pomohla produkcii Ukrajiny. „Zdá sa, že sme len jeden krok“ od tohto spoločného cieľa, dodal Donald Tusk.