PPA spustila prvú výzvu Kampane 2026, farmári môžu žiadať o podporu na dobytčie jednotky

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) spustila prvú výzvu Kampane 2026, farmári tak môžu žiadať o priame podpory pre doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky. V utorok o tom informovala PPA s tým, že žiadosti možno podať len elektronicky.
Elektronická žiadosť
„Farmári môžu predkladať žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky od pondelka 16. februára do polnoci soboty 28. februára. Aj tento rok ideme čisto elektronicky a všetka komunikácia so žiadateľmi prebieha cez portál slovensko.sk,“ priblížil generálny riaditeľ PPA Marek Čepko. Doplnil, že prvé platby budú môcť farmári očakávať začiatkom augusta.
Poľnohospodárom, ktorí v minulom roku podávali žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky (VDJ), poslala PPA súbor s predgenerovanými údajmi žiadateľa, ktoré môžu vložiť do formulára žiadosti. Potom stačí vyznačiť druh požadovanej podpory a odoslať elektronicky podpísanú žiadosť.
Registračný formulár
Noví žiadatelia musia pred podaním žiadosti VDJ podať registračný formulár cez ústredný portál verejnej správy (UPVS) a žiadosť môžu podať až po obdržaní identifikačných údajov.
PPA pripomenula, že žiadatelia majú aj v tomto roku povinnosť zasielať hlásenia zmien v chove oviec, kôz a hovädzieho dobytka cez elektronický formulár do centrálneho registra hospodárskych zvierat, a to do siedmich dní od dňa vzniku nahlasovanej skutočnosti.
V Kampani 2025 PPA podporila 2342 žiadateľov v sume viac ako 3,2 milióna eur. V roku 2024 agentúra podporila 2383 žiadateľov, ktorým prerozdelila vyše 3,6 milióna eur.