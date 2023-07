Poľnohospodári varujú pred požiarmi, ktoré im ničia úrodu, na biopásoch dokážu napáchať škodu štvorkolkári

Za posledné obdobie na Slovensku vypukli viaceré požiare, ktoré zničili veľké plochy s úrodou.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) preto upozorňuje občanov na to, že obilie je veľmi horľavý materiál, ktorý dokáže v sekunde vzbĺknuť.

Ľudia majú byť ohľaduplní

Najčastejším dôvodom požiarov sú pohodené cigaretové ohorky, kusy priehľadného skla, či iskry od železníc. SPPK to uviedla v tlačovej správe.

„Vyzývame preto obyvateľov, ktorí sa zvyknú zdržiavať na poliach počas žatvy, aby boli ostražití a ohľaduplní,“ požiadala poľnohospodárska komora.

Okrem toho žiadajú ľudí, aby boli trpezliví pri presune poľnohospodárskej techniky po cestných komunikáciách.

Biopásy slúžia opeľovačom

Pestovatelia plodín majú problém s arogantným správaním. Na poliach je možné vidieť nové biopásy, ktoré predeľujú veľké lány s cieľom spestriť krajinu a prilákať opeľovačov.

Vytvorenie dvanásťmetrových pásov stálo pestovateľov značné množstvo finančných prostriedkov.

„Predovšetkým motorkári a štvorkolkári cez tieto plochy jazdia, keďže si myslia, že ide o zaburinenú časť či obyčajnú zmesku tráv. Pestovateľ by z dôvodu značného poškodenia biopásu nemusel prejsť kontrolou a nezískal by finančné prostriedky, ktoré sú za jeho založenie určené. Biopás je neproduktívna plocha, do ktorej nie je možné vstupovať, ani ju kosiť,“ uviedol podpredseda SPPK Miroslav Štefček.