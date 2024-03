Podmienky vyplácania príspevkov obciam sa majú zmeniť, od budúceho roka o ne nebudú musieť žiadať envirofond

Obciam by mala ubudnúť administratíva pri poskytovaní príspevkov z Environmentálneho fondu. Odstrániť by sa mala povinnosti žiadať fond o vyplatenie príspevku.

Zmeny by mali platiť od roku 2025

Vyplýva to z návrhu novely zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo životného prostredia SR. Zmeny by mali platiť od začiatku budúceho roka, aby mali obce a mestá dostatočný čas na prípravu.

Novou legislatívou sa navrhuje aj zníženie administratívnej záťaže prevádzkovateľov skládok odpadov a odkalísk, ktorí už envirofondu nebudú zasielať oznámenia o tom, že poplatník im neuhradil poplatok za uloženie odpadu.

Zmena intervalu pre ohlasovanie

Návrh novely obsahuje tiež zmenu intervalu pre ohlasovanie množstva uloženého odpadu, vybraných a odvedených poplatkoch za uloženie odpadu z pôvodného trojmesačného na ročný a zmenu poplatkovej povinnosti v súvislosti s uložením inertného odpadu na skládku odpadu.

Do novely bola taktiež zahrnutá úpravu požiadaviek pre získanie príspevku za úroveň vytriedenia tak, aby sa podporilo triedenie zložiek komunálnych odpadov, ktoré sa vyskytujú v zmesovom odpade, a znížilo sa množstvo nevytriedených zložiek komunálnych odpadov.