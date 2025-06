Po výmene ťažného lana je lanovka na Hrebienok znovu v prevádzke, podieľali sa na tom aj experti zo Švajčiarska

Pozemná lanová dráha zo Starého Smokovce na Hrebienok vo Vysokých Tatrách bola počas uplynulého týždňa v rukách technikov. Na najvyužívanejšej tatranskej lanovke vymenili ťažné lano. Informoval o tom hovorca prevádzkovateľa horského strediska Marián Galajda.

Lanovku na Hrebienok postavili v roku 1908. V súčasnej podobe je v prevádzke od roku 2007, keď sa uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia v hodnote vtedajších 250 miliónov korún.

Výmenu lana si vyžiadala pravidelná kontrola

Na to, že lanovka potrebuje nové ťažné lano, prišli v tomto roku na jar. „Po pravidelnej prehliadke a defektoskopii lana sme zistili, že bude potrebná jeho výmena. Zabezpečili sme preto nové ťažné lano, ktoré sa nám pod vedením švajčiarskych špecialistov a v spolupráci s našimi lanovkármi podarilo vymeniť,“ vysvetlil riaditeľ horského strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský.

Lanovka už podľa jeho slov absolvovala skúšobné jazdy a všetky potrebné skúšky, od víkendu je opäť v prevádzke. Prevýšenie medzi údolnou a hornou stanicou predstavuje 247 metrov, šikmá dĺžka trasy viac ako 1,9 kilometra.

Nové lano váži vyše 11 ton a meria 2,2 kilometra

Nové lano dorazilo v pondelok zo Švajčiarska. Bubon s 2,2 kilometra dlhým lanom s priemerom 34 milimetrov vážil 11,5 tony. „Výmena ťažného lana, ktoré lanovka na koľajniciach využíva na kyvadlový pohyb medzi stanicami, bola premyslená do posledných detailov. Najprv museli technici starým lanom vytiahnuť to nové v kladkách pomedzi koľajnice do hornej stanice, kde ho naložili na lanový kotúč pohonu a pripojili k vozňu. Následne sa druhý koniec lana pripojil aj k vozňu v údolnej stanici,“ opísal Galajda.

Technicky mimoriadne náročná operácia bola pod taktovkou švajčiarskych odborníkov zo spoločnosti, ktorá v roku 2007 inštalovala novú lanovku. Vozne sa po koľajniciach pohybujú kyvadlovým systémom, kapacita jedného vozňa je 160 osôb.