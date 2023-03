Parky vo Zvolene napadol lykožrút a výrub stromov bol nevyhnutný, primátor však má aj dobrú správu (foto)

Zvolenská samospráva pred niekoľkými dňami zasahovala v dvoch parkoch, kde sa objavil nebezpečný škodlivý hmyz – lykožrút. Mesto muselo vyrúbať niekoľko poškodených stromov.

Ako informuje hovorca mesta Martin Svatuška, podkôrny hmyz sa objavil v Parku Š. Višňovského neďaleko zvolenského zámku a tiež v Parku J. D. Matejovie na sídlisku Zlatý potok, kde je situácia najzložitejšia. Tento park by sa mal ešte v tomto roku revitalizovať s nákladmi vyššími ako 640-tisíc eur.

Hrozil pád suchých stromov

„Podkôrny hmyz sa rozšíril do takej miery, že napadol prevažnú časť stromov v parku. Teplé počasie počas zimnej sezóny mu umožnilo „pracovať“ aj počas nej, stromy tak vyschli v podstate za tri mesiace. U mnohých to bolo zreteľné na prvý pohľad. Po odlúpení kôry sa nám naskytol pohľad na spleť cestičiek, ktoré jasne prezrádzali prítomnosť škodcu,“ hovorí referentka pre zeleň zvolenského mestského úradu Jana Tlučáková s tým, že mnohé stromy museli byť vyrúbané z bezpečnostného hľadiska.

„Boli také suché, že pri prudšom vetre hrozil ich pád. Výrub ďalších je preventívnym opatrením pred ďalším šírením podkôrneho hmyzu,“ doplnila referentka.

Podľa odborníkov je boj s lykožrútom náročný a jeho výsledky sú často otázne. Bez rýchleho zásahu je však viac ako jasné, že hmyz sa dokáže takmer nekontrolovane šíriť ďalej.

Park prejde výraznou obnovou

Dobrou správou podľa primátora Vladimíra Maňku je, že práve park J. D. Matejovie bude výrazne obnovený s pomocou financií z eurofondov.

„Revitalizácia bude zameraná na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny. Plánujeme v rámci nej nielen úpravu zelene, ale aj vybudovanie mlatových chodníkov prepúšťajúcich dažďovú vodu, ktorá tak zostane priamo v prostredí,“ uviedol primátor a dodal, že tu bude aj dažďová záhrada, nádrž určená na zalievanie a pocitový chodník.

Mesto vysúťažilo dodávateľa na konci minulého roka a podpísalo s ním zmluvu. Celkovo by práce mali stáť viac ako 640-tisíc eur. V súčasnosti ministerstvo kontroluje verejné obstarávanie, aby zmluva mohla nadobudnúť platnosť, následne sa začnú samotné práce. Dielo by malo byť odovzdané do konca roka.