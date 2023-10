Ódorova vláda vie ušetriť aj na farmároch milióny eur, odporúča zrušiť najväčšiu schému štátnej pomoci

Na ozdravení verejných financií by sa podľa úradníckej vlády Ľudovíta Ódora mohli podieľať aj farmári. Úsporu by štát dosiahol tým, že by pre farmárov zrušil úľavy na nákup tzv. Zelenej nafty. Štát by tým ušetril 32 miliónov eur ročne.

Úľavy na nákup zelenej nafty

„Podpora farmárom zabezpečuje príjem bez ohľadu na ich snahu znižovať náklady, motiváciu inovovať či hospodáriť šetrne k životnému prostrediu,“ tvrdí rezort financií.

Dopady podpory pritom štát nesleduje, pričom pomoc sa koncentruje u veľkých firiem v zahraničnom vlastníctve. Ministerstvo financií tiež upozorňuje na to, že tzv. Zelená nafta smeruje prostriedky tam, kde už smerujú cez iné programy.

Úľavy farmárom na nákup nafty sú najväčšou schémou štátnej pomoci v poľnohospodárstve. Slúžia na podporu poľnohospodárskej výroby formou dotovania časti spotrebnej dane z minerálnych olejov.

Zníženie výdavkov dodatočnej schémy

Až 80 percent príjemcov zelenej nafty podľa rezortu financií dostalo v roku 2021 podporu z viac ako piatich dotačných schém.

Viac ako desať podpôr dostalo 14 percent príjemcov. Alternatívou je podľa rezortu zníženie výdavkov na dotačnú schému zastropovaním maximálnej výšky dotácie.

„Potreba dotovania nafty by mohla zaniknúť aj vďaka iniciatíve Európskej komisie REPowerEU. Jej cieľom je znížiť energetickú závislosť na Rusku prostredníctvom investícií do využívania obnoviteľných zdrojov na výrobu palív alebo výmeny technológií za úspornejšie a energeticky efektívnejšie,“ uviedlo ministerstvo financií.