Ochranári sa búria proti návrhu zákona SNS, platiť by museli za informácie o ťažbe dreva či vzácnych biotopoch

Návrh zmeny zákona o slobodnom prístupe k informáciám od Slovenskej národnej strany (SNS), podľa ktorého by sa malo za poskytovanie informácií platiť, znevýhodňuje ochranárske organizácie ako aj bežných ľudí a narúša ich práva. Podľa ochranárov bude výsledkom tejto zmeny porušenie práv na informácie, ktoré sú garantované ústavou.

Navrhovaný spôsob spoplatňovania poskytovaných informácií zapríčiní podľa platforiem zelených organizácií Ekofórum, Klimatická koalícia, Slovenský ochranársky snem a Špirála jedine to, že sociálne zraniteľní ľudia sa nebudú môcť dostať k potrebným informáciám.

Určovanie spoplatnenia

Samotné spoplatnenie podľa organizácií nie je problémom. Ten spočíva vo forme, ako sa určuje ako aj vo vynechaní možnosti sa proti nemu odvolať.

„Základným pravidlom je, že čo nie je tajné, je verejné. Toto je protiústavné. Po tejto novele bude každý človek musieť zvažovať, či si poskytnutie informácie môže dovoliť zaplatiť, a to v podstate druhýkrát. Úradom dáva priestor nielen zamlčovať informácie, ale v konečnom dôsledku aj na korupciu, protizákonné konanie a zneužívanie moci,” povedal Marcel Zajac, zástupca Ekofóra.

Podľa Zajaca navrhovaná novela zákona zavádza aj svojvôľu v možnosti stanoviť výšku sumy za požadovanú informáciu. Zavádza totiž takzvané účelne vynaložené náklady za mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie informácií.

Sprístupnenie informácií o ťažbe dreva

Marek Kuchta z Iniciatívy My sme les uviedol, že za žiadosť o sprístupnenie informácií o ťažbe dreva v chránených územiach či vzácnych biotopoch, by úradom museli platiť.

Dnes má štát povinnosť túto informáciu poskytovať bezplatne a umožňuje nám to napríklad preverovať, či pri povoľovaní ťažieb nenastali chyby alebo rozpory s európskou legislatívou.

„Systém funguje pomerne dobre a jeho spoplatnenie by nám skomplikovalo kontrolu. Takisto by to znamenalo, že na žiadosti by sme museli míňať peniaze našich podporovateľov, pričom títo už financujú chod štátu a úradov. Áno, infožiadosti od niektorých subjektov zahlcujú úrady, ale máme za to, že toto sa dá riešiť administratívne inak, ako poplatkami. Poplatky obmedzujú právo občanov a organizácií, ktoré ich združujú, na získavanie informácií,“ dodal Kuchta.