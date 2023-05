Novela zákona o ochrane prírody je pre iniciatívu My sme les neprijateľná. Čo môže narobiť s chránenými územiami?

Novela zákona o ochrane prírody a krajiny, s ktorou prichádza poslanec Jaroslav Karahuta (Sme rodina), by po schválení viedla k znefunkčneniu vyhlasovania chránených území a zmien v nich.

Umožnila by tiež voľný pohyb osôb aj v najvyšších stupňoch ochrany bez možnosti jeho regulácie. Iniciatíva My sme les považuje novelu za neprijateľnú a verí, že nenájde podporu u žiadnych poslancov a strán, ktorým záleží na ochrane slovenskej prírody.

Iniciatíva kritizuje aj požiadavku na zmenu paragrafu 50, aby sa pri vyhlásení chráneného územia alebo zmene v chránenom území vyžadoval písomný súhlas každého známeho vlastníka.

Nevykonateľná ochrana prírody

My sme les je názoru, že takáto požiadavka by bola paralyzačná pre vyhlasovanie akýchkoľvek chránených území. Verejný záujem ochrániť vzácne biotopy, druhy a spoločenstvá na konkrétnom území by bol nevykonateľný. Informoval o tom v tlačovej správe Ondrej Kameniar z iniciatívy My sme les.

Podľa iniciatívy je vysoko problematickým aj návrh umožnenia voľného pohybu po všetkých chránených územiach, čo by znamenalo, že by sa mohli ľudia voľne pohybovať mimo značených chodníkov.

„Niekedy aj jeden nedisciplinovaný návštevník môže spôsobiť nezahniezdenie vzácneho druhu vtákov či opustenie brlohu chráneného zvieraťa. Plošné umožnenie voľného pohybu ľudí bez ďalšej regulácie by bolo preto voči prírode a jej citlivým obyvateľom, ktorých chceme chrániť, absolútne nezodpovedné,” vysvetľuje Jozef Ridzoň zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko.

Ondrej Kameniar z My sme les podotkol, že dlhodobo sú za umožnenie voľného pohybu aj v chránených územiach, ale tak, aby orgány ochrany prírody mohli operatívne obmedzovať pohyb ľudí tam, kde je to potrebné.

Megaúrad bez verejnej kontroly

Poslanci tiež navrhujú presunúť celý proces posudzovania vplyvov na životné prostredie pod Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR, ktorému šéfuje bývalý štátny tajomník vicepremiéra pre legislatívu Štefana Holého (Sme rodina).

V druhom pozmeňovacom návrhu chcú zabezpečiť prakticky neodvolateľnosť šéfa Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR.

V prípade, že by oba tieto návrhy prešli parlamentom, proces výstavby v národných parkoch by mohol byť nadlho zabetónovaný v rukách Sme rodina.

Kameniar je presvedčený, že ak dôjde k presunu procesu pod Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR, vznikne megaúrad, ktorý bude rozhodovať o všetkom bez verejnej kontroly, nakoľko šéf úradu bude neodvolateľný.