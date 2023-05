Na Pažicu sa vrátili ovce, pomôžu sysľom aj pôde (video+foto)

Do lokality Pažica na Spiši sa opäť vrátili ovce, pomôcť majú vytvoriť lepšie podmienky na život sysľov pasienkových. Neďaleko mesta Spišského Podhradia tak pribudla drevená maštaľ s viac ako dvadsiatkou oviec.

Na starosti ich má bača, ktorý bude zamestnancom mesta v rámci turistického informačného centra v turisticky známej lokalite Spišský Jeruzalem.

Onedlho sa však bude starať aj o turistov ako správca chráneného pracoviska, ktoré tam zriadi mesto.

Ohrozený druh

Lokalita s výhľadom na Spišský hrad je siedmou, kde sa v rámci projektu Life syseľ podarilo obnoviť pastvu v snahe zvýšiť populáciu sysľa.

Ako vysvetlila manažérka projektu Katarína Tuhárska, syseľ pasienkový totiž potrebuje pre svoj život rozhľad a otvorenú krajinu. „Ohrozeným druhom je práve kvôli tomu, že pastva vo voľnej krajine zanikla scelením družstiev ešte počas bývalého režimu. Syseľ je ale druh, ktorý pastvu pre svoj život potrebuje,“ uviedla.

Takýmto spôsobom populácia sysľa klesá v celej Európy s výnimkou Rakúska a aj Slovenska, kde je aktuálne 36-tisíc sysľov. U nás sa tak deje vďaka spomínanému projektu.

Porast je fádny

Vlastníkom pozemkov je Spišské Biskupstvo, ktoré s pastvou súhlasilo. Obnovu pastvy zase iniciovala Správa Národného parku Slovenský raj.

Podľa jej riaditeľa Tomáša Dražila ovca pomôže nielen sysľom, ale aj rastlinám. „Bude to tu pestrejšie. Teraz je tu porast fádny, dominujú trávy, je tu málo bylín. Ak tu bude ovca niekoľko rokov a stádo sa rozrastie, budú pasienky opätovne kvetnaté,“ povedal.

„Syseľ pretvára krajinu tak, aby v nej mohol žiť, hrabe a prekopáva ju. Tam, kde zaúraduje, máme napríklad viacej jahôd, takýmto štýlom obohatí lúku,“ doplnil zoológ Ervín Hapl.

27 lokalít na Slovensku

Rovnako vytvorí systém, ktorým preniká voda. „Ak príde búrka, či veľmi silný dážď, na mnohých pasienkoch, kde nie je, voda stečie, pretože zem je udupaná, suchá a zrazu tam príde veľmi veľa vody a nestihne vsiaknuť. Tam, kde sú sysle, tečie do dier, sysľovi to nevadí a voda sa zadrží a tečie ku koreňom,“ opísal. Preto sú podľa jeho slov lúky so sysľami počas letných mesiacov ešte zelené, kým ostatné už spálené.

Projekt Life syseľ podporila Európska komisia a dofinancovalo Ministerstvo životného prostredia SR. Celkové náklady predstavujú na sedem rokov päť miliónov eur. V rámci neho obnovujú celkovo 27 lokalít na Slovensku, ale realizujú aj výskum a reštitúciu sysľa do jeho pôvodných lokalít. Na výstavbu maštale na Spiši išlo 100-tisíc eur.

Mesto Spišské Podhradie sa v rámci zapojenia do projektu snažilo nájsť farmára alebo chovateľa, čo sa napokon podarilo. „Aktuálne ešte hľadáme partnera z oblasti gastra, ktorý by jahňatá vedel zúžitkovať až na stôl,“ poznamenal primátor mesta Michal Kapusta.