Lidl spolu s WWF posilňuje svoj medzinárodný záväzok v oblasti zodpovedného stravovania

Lidl pokračuje vo svojom záväzku k uvedomelému stravovaniu ďalším zosúladením svojho sortimentu produktov s planetárnou diétou (PHD – Planetary Health Diet, Strava pre zdravie planéty)[1] do roku 2050. Do roku 2030 zvýši Lidl podiel predávaných potravín s rastlinným pôvodom ako celozrnné produkty, ovocie a zelenina a produkty s rastlinnými proteínmi o 20 % v porovnaní s rokom 2023. Lidl je prvý maloobchodný reťazec, ktorý prináša transparentnosť pre všetky produktové kategórie vo svojom sortimente vo všetkých 31 krajinách, kde sa nachádzajú predajne Lidl. Využíva na to metodiku WWF. Tým umožňuje zákazníkom robiť ekologickejšie a zdravšie rozhodnutia.

Aby sme podieľali na riešení globálnych výziev ako je zmena klímy, strata biodiverzity a choroby súvisiace so stravovaním, musíme zmeniť náš potravinový systém.[2] Spoločnosť Lidl si uvedomuje tieto naliehavé problémy a svoju zodpovednosť, a preto prispieva k zlepšeniu globálneho potravinového systému stanovením ambicióznych cieľov v celom svojom hodnotovom reťazci. Zákazníci budú mať naďalej možnosť výberu, ale rozšírením sortimentu o udržateľnejšie produkty budú môcť robiť uvedomelejšie rozhodnutia pri nákupe produktov. Na dosiahnutie tohto cieľa si spoločnosť Lidl s podporou odborných znalostí WWF kladie vyššie ciele svojej stratégie vedomej výživy vo všetkých 31 krajinách, v ktorých má predajne. Lidl zvyšuje svoje súčasné ambície v oblasti rastlinných bielkovín a stanovuje ambiciózne ciele vo všetkých troch kategóriách[3] PHD.

Uvedomelá výživa ako hnacia sila zdravia a ochrany životného prostredia

Michaela Kleinová, manažérka pre trvalú udržateľnosť Lidl Slovenská republika vysvetľuje: „Aby sme dokázali zdravo nakŕmiť rastúcu svetovú populáciu v rámci limitov našej planéty, je nevyhnutná globálna transformácia potravinového systému. Spoločnosť Lidl sa už pred rokmi zaviazala prispieť k tomuto cieľu – na základe vedeckej logiky Planetary Health Diet. S WWF ako skúseným partnerom po našom boku chceme mať v budúcnosti ešte väčší vplyv a ponúkať našim zákazníkom neustále rastúci výber zdravých, udržateľnejších alternatív produktov za obvyklú Lidl nízku cenu.“

Mariella Meyer z WWF International dodáva: „Vítame, že sa spoločnosť Lidl pripojila k iniciatíve Planetary Health Diet a využíva metodiku WWF pre predajcov produktov zameraných na planétu.[4] Ide o zásadný krok pri transformácii potravinového systému, ktorý je hlavnou príčinou úbytku voľne žijúcich zvierat a poškodenia prírody. Väčším zameraním na rastlinnú stravu uprednostňuje Lidl zdravie ľudí aj planéty. Dúfame, že to inšpiruje aj ostatných maloobchodníkov, aby nasledovali tento príklad a viac sa zamerali na rastlinné produkty ako na ponuku produktov živočíšneho pôvodu.“

Foto: Lidl

Ambiciózne ciele v oblasti rastlinných zdrojov bielkovín a celozrnných produktov

Medzinárodný cieľ zvýšiť do roku 2030 podiel predávaných potravín rastlinného pôvodu o 20% oproti roku 2023, ktorý slúži ako základ, je súčasťou komplexnej stratégie CSR a výživovej koncepcie spoločnosti Lidl. Tento cieľ chce Lidl dosiahnuť prostredníctvom cielených zmien v kategóriách celozrnných produktov, ovocia a zeleniny a produktov, ktoré sú zdrojom bielkovín. Od roku 2025 bude Lidl každoročne podávať správy a zverejňovať údaje o svojom pokroku. Maloobchodný predajca potravín postupuje podľa metodiky WWF na podporu uvedomelého a zdravého stravovania.

Zdroje bielkovín: Od roku 2022 spoločnosť Lidl vypočítava a analyzuje „rozdelenie bielkovín“, ktoré meria podiel rastlinných zdrojov bielkovín v porovnaní so živočíšnymi zdrojmi bielkovín v jej sortimente. Cieľom spoločnosti Lidl Slovenská republika je do roku 2030 zvýšiť podiel rastlinných zdrojov bielkovín vo vzťahu k živočíšnym zdrojom bielkovín na 15%. Patria sem strukoviny, orechy, semená a vegánske alternatívy mäsa, vajec a rýb. Od roku 2024 bude spoločnosť Lidl Slovenská republika každoročne zverejňovať rozdelenie bielkovín, aby zabezpečila transparentnosť. Okrem toho Lidl pokračuje v zlepšovaní vysokých štandardov životných podmienok zvierat [Stanovisko k udržateľnému nákupu rýb | Na ceste k lepšiemu zajtrajšku] pri mäsových produktoch, ktoré naďalej ponúka. Celozrnné produkty: Vláknina je nevyhnutná pre dlhý a zdravý život.[5] Spoločnosť Lidl Slovenská republika chce do roku 2030 oproti základnému roku 2023 zvýšiť podiel celozrnných produktov na 10 %. Do roku 2030 bude tiež Lidl ponúkať aspoň jeden celozrnný produkt vo všetkých relevantných produktových skupinách. Ovocie a zelenina: Čerstvé ovocie a zelenina sú dôležitou súčasťou stratégie vedomej výživy v Lidli. Lidl naďalej poskytuje zákazníkom každý deň široký výber čerstvých produktov.

Viac informácií o zapojení spoločnosti Lidl do projektu Vedomá výživa nájdete na webovej stránke: https://spolocenskazodpovednost.sk/ferove-jednanie/stanoviska-lidla-pri-nakupe-vyzive

[1] Iniciatíva Planetary Health Diet bola vyvinutá v roku 2019 37 poprednými svetovými vedcami v rámci výboru EAT Lancet Commission a poskytuje plán pre globálnu zmenu výživy, ktorá umožní 10 miliardám ľudí na svete stravovať sa zdravo v rámci možností planéty do roku 2050.

[2] Správa o živej planéte: https://www.worldwildlife.org/publications/2024-living-planet-report

[3] Tri kategórie podporujúce zdravie podľa Planetary Health Diet: rastlinné zdroje bielkovín (strukoviny, orechy, semená), celozrnné produkty a ovocie a zelenina.

[4] Metodika WWF pre predajcov produktov zameraných na planétu: https://planetbaseddiets.panda.org/retailers https://planetbaseddiets.panda.org/retailers

[5] University of Washington: Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study, 2017.

