Kuffa oznámil meno dočasného riaditeľa TANAPu. Kto po šestnástich rokoch nahradil Majka?

aktualizované 10. novembra, 10:03

Správu Tatranského národného parku (TANAP) bude dočasne riadiť Peter Olexa. Oznámil to piatok v Tatranskej Lomnici štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Filip Kuffa.

Po šestnástich rokoch tak vystrieda Pavla Majka, ktorého vo štvrtok 9. novembra z tejto funkcie odvolal minister životného prostredia Tomáš Taraba.

Dočasne poverený riaditeľ najstaršieho národného parku Olexa sa v piatok pre médiá nevyjadril s tým, že oficiálne informácie bude komunikovať ministerstvo. Známe je, že vyštudoval Technickú univerzitu vo Zvolene. Ministerstvo plánuje vypísať výberové konanie, z ktorého vzíde nový riaditeľ.

Dôvody odvolania Majka nie sú známe

Kuffa v piatok konkrétne dôvody k odvolaniu Majka neuviedol, vyjadril sa skôr k fungovaniu národných parkov vo všeobecnosti.

„Menovali sme tam dočasne ľudí, ktorí sú úplne mimo štruktúr podnikov, teda správ národných parkov. Boli sme kritici reforiem a ďalších vecí a stavili sme na to, že tam dávame ľudí zvonku, ktorí budú schopní komunikovať skrz celým spektrom záujmových skupín, ktoré tu pôsobia,“ povedal po uvedení dočasného riaditeľa pre média. Verí, že spolupráca organizácií bude lepšia, ako bola doteraz.

„Nemyslím tu teraz kritiku konkrétne na Správu Tatranského národného parku, myslím to v globále. Mnohí riaditelia, u ktorých prebiehala zonácia národných parkov, boli veľmi negatívne vnímaní práve u dotknutých, či už u samospráv, či u ľudí žijúcich v priľahlých obciach,“ povedal. Problémy vidí Kuffa aj v ďalších národných parkoch, ktorými sa ministerstvo bude zaoberať.

Za územie TANAPu sa nehce hanbiť

Pavol Majko odchádza zo Správy Tatranského národného parku po tridsiatich rokoch. V roku 1993 tam nastúpil ako zoológ, riaditeľom bol od roku 2007.

„Bolo jasné, že sa to musí niekedy skončiť a dnes k tomu prišlo a začína sa niečo nové. Beriem to tak, že som sa o niečo pokúsil a dúfam, že ešte môj nástupca to potiahne ďalej. Debatovali sme, našli sme nejaký konsenzus v odborných témach,“ reagoval pri odchode zo Správy TANAPu Majko, ktorý sa dohodol na ukončení svojho pôsobenia.

„Pre mňa je dôležité, aby som sa nemusel hanbiť za územie, ktoré sa nám ako tak podarilo udržať, a tú jeho podstatu. Pevne verím, že jeho kopce budú fungovať tak, ako doteraz,“ poznamenal. Svoje odvolanie berie podľa svojich slov profesionálne, vymeniť manažment v štátnych podnikoch označil ako právomoc ministra aj bez udania dôvodu.