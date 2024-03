Ficova vláda odobrila navýšenie pracovníkov v PPA, chce urýchliť administráciu platieb pre poľnohospodárov

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) by mala mať na istú dobu viac úradníkov. Vláda SR schválila návrh na navýšenie jej administratívnych kapacít. Od apríla 2024 do konca roka 2024 by mali pomôcť v oblasti vyhodnocovania, kontroly verejného obstarávania a implementácie projektových opatrení Programu rozvoja vidieka. Cieľom je zefektívniť proces fungovania PPA aj vzhľadom na veľký počet nevyhodnotených žiadostí o poskytnutie príspevkov.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR tiež predpokladá, že týmto krokom pomôže aj kritickej situácii v súvislosti s čerpaním Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022. Čerpanie v ňom dosahuje iba 62,77 %. Navýšenie administratívnych kapacít PPA sa uskutoční aj prostredníctvom dočasného preloženia štátnych zamestnancov alebo zamestnancov z orgány štátnej správy administrujúcich poskytovanie nenávratných finančných príspevkov.