Hodnotenie OECD je smutné, ale napísal by som to isté, uviedol Taraba o správe enviropolitiky na Slovensku

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) prediskutovala environmentálnu výkonnosť Slovenska. Posúdila ju v kontexte jeho národných a medzinárodných environmentálnych cieľov od predchádzajúceho hodnotenia v roku 2011.

Zameriavala sa na oblasti zelenej transformácie ekonomiky, manažovania odpadov a zachovania biodiverzity v kontexte zmeny klímy. V tejto súvislosti sa v Paríži uskutočnila obhajoba, ktorú viedol podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba.

Šéf envirorezortu Taraba ocenil profesionálnu úroveň expertov OECD, a to aj napriek tomu, že hodnotenie je voči dosiahnutému pokroku Slovenska za uplynulé obdobie kritické.

Hodnotenie je plné faktov

„OECD potvrdilo to, čo tvrdím od prvého dňa vo funkcii. A to, že ochrana životného prostredia sa reálne nevykonáva. To, čo sa robí, je iba písanie zákonov. Hodnotenie OECD je smutné, ale plné faktov. Priority máme klásť na odstránenie skládkovania, podporu transformácie priemyslu či odkanalizovanie obcí. Keby som túto správu písal sám, napísal by som to isté,“ podčiarkol Taraba.

Minister ubezpečil predstaviteľov OECD, že nimi vypracovanú analýzu a hodnotenie bude považovať za podklad pri rozhodovaní sa pri vykonávaní skutočnej ochrany životného prostredia.

Zanedbaná enviromentálna infraštruktúra

„Zároveň je správa pre mňa argumentačnou bázou, ktorú použijem voči tým, ktorí chcú ignorovať realitu, že Slovensko zanedbalo vybudovanie základnej environmentálnej infraštruktúry, bez ktorej žiaden štát nevie dosiahnuť pokrok v ochrane životného prostredia,“ dodal Taraba.

Celá správa spolu s hodnoteniami a odporúčaniami bude verejne prístupná po jej publikovaní na jar tohto roku. Aktuálne hodnotenie je v poradí tretím hodnotením od vstupu SR do OECD v roku 2000.