Fico: Tarabov tím je schopný reagovať na to, čo ministerstvo životného prostredia najviac trápi (video)

Tím ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (SNS) je schopný reagovať a pripraviť odpovede na to, čo envirorezort najviac trápi. Uviedol to predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) po návšteve Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, kde do funkcie uviedol nového šéfa rezortu Tarabu.

Otázka vodnej elektrárne Gabčíkovo

Ako premiér informoval, na stretnutí si prešli návrh programového vyhlásenia vlády v časti, ktorú navrhol evirorezort. Fico tiež vyzdvihol záujem o spoluprácu medzi rezortom životného prostredia a pôdohodohospodarstva aj napriek tomu, že zastávajú rozdielne názory. Počas stretnutia diskutovali aj o najakútnejších veciach, na ktoré bude musieť ministerstvo okamžite reagovať.

Fico spomenul napríklad otázku pokračovania pri zabezpečení výroby elektrickej energie, pokiaľ ide o vodnú elektráreň Gabčíkovo. Ako Taraba doplnil, je dôležité, aby neprestala výroba elektrickej energie z najčistejšieho zdroja, ktorou je práve hydroelektráreň v Gabčíkove. V tomto zmysle Taraba zdôraznil problém, ktorý sa zanedbal.

„Osem turbín. ktoré tam sú, a ktorých maximálna životnosť bola projektovaná na 75-tisíc motohodín, dnes majú rozmedzie 95-tisíc ať 130-tisíc motohodín. Tie turbíny sú viac ako desať rokov po životnosti, a keby sme ich kúpili zajtra, tak musíme rátať minimálne päť rokov, aby sme to vedeli celé dať do poriadku,“ informoval Taraba.

Potreby 28 obcí

Fico ďalej vyzdvihol, že MŽP SR promptne reagovalo na potreby 28 obcí, ktoré boli postihnuté zemetrasením na východe Slovenska. „Predchádzajúca vláda sa na týchto ľudí doslova a do písmena vykašľala,“ uviedol Fico.

„Pred nami je veľká otázka komunálneho odpadu. Polovica Slovenska je pripravená, druhá polovica nie je pripravená na mechanicko-biologickú úpravu komunálneho odpadu,“ vyhlásil Taraba s tým, že musia prijať rozhodnutie, ktoré na určitý čas pomôže fungovať obom stranám.

„Plne sa hlásime ku všetkým míľnikom Plánu obnovu. Poplašné správy, ktoré idú najmä z mimovládneho sektora, ako každé naše rozhodnutie ohrozuje stovky miliónov eur, sú nezmysly,“ uviedol minister životného prostredia a doplnil, že budú úzko komunikovať pri všetkých zmenách s Európskou komisiou a s ľuďmi, ktorí majú na starosti Plán obnovy.

„Chceme, aby ochrana životného prostredia bola braná ako integrálna súčasť našej spoločnosti, ekonomiky a poľnohospodárstva,“ uzavrel Taraba.