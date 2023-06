Ferrata Kyseľ v Slovenskom raji je opäť prístupná, ochranári však upozorňujú na jednu vec

V Slovenskom raji je opäť sprístupnená ferrata v rokline Kyseľ. Ako jediná v tomto národnom parku totiž podlieha sezónnej uzávere, ktorá sa skončila v stredu 14. júna. Ako informovala Správa Národného parku Slovenský raj, po výdatných dažďoch sú vodopády plné vody a dno rokliny zdobí bujná svieža vegetácia, nenarušená človekom.

Náučný chodník – ferrata Horskej záchrannej služby Kyseľ, býva počas zimy uzavretý z dôvodu ochrany prírody. Ochranári odporúčajú jeho návštevníkom prispôsobiť svoje správanie vzhľadom na cenné prírodné prostredie centrálnej časti národného parku.

„Vo všetkých roklinách je teraz pomerne veľa vody, preto základnou výbavou každého návštevníka rokliny by mala byť vysoká pevná nepremokavá obuv,“ upozornili.

Správa národného parku sprístupnila turistom roklinu Kyseľ v roku 2016, a to štyridsať rokov po ničivom požiari. Túru v nej je však možné absolvovať len v období od 15. júna do 31. októbra. Návštevníci môžu na náučnom chodníku v úseku od ústia rokliny pri Bielom potoku po mostík nad Obrovským vodopádom obdivovať a zažiť divokú prírodu netradičnou formou. Náročnejšie pasáže sú zabezpečené formou zaistenej cesty, takzvanej via ferraty, vybavená je istiacimi fixnými lanami a železnými stúpačkami.