Farmári dostali priame podpory za vyše 377 miliónov eur, Takáč vyzdvihol historické tempo aj efektivitu - VIDEO

Slovensko dosiahlo historicky najlepšie výsledky v čerpaní priamych podpôr v prvom pilieri. Ako ďalej uviedol na štvrtkovej tlačovej besede minister pôdohospodárstva Richard Takáč, k 24. aprílu 2025 bolo vyplatených viac ako 96 % z celkového objemu určeného na prvý pilier, čo je 377,4 milióna eur.

Nateraz je kampani 2024 vyplatených 511 miliónov eur z balíka 589,5 milióna eur, pričom zostávajúcich 78,5 milióna bude vyplatených do konca júna tohto roka. „Takéto tempo a efektivita tu v minulosti neboli. Zvládli sme to bez sankcií a s vysokou mierou spolupráce medzi štátom, agentúrou a poľnohospodármi,“ povedal Takáč.

Novinky pre kampaň 2025

Generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Marek Čepko predstavil novinky pre kampaň 2025, ktorá bude disponovať celkovou obálkou 600 miliónov eur.

Okrem pokračovania v rýchlom vyplácaní podpôr sa zamerajú na modernizáciu kontrol, vrátane využívania satelitných snímok a dronov, zjednodušenie ekoschém, nový prístup k vyššej moci v prípade výskytu slintačky a krívačky (SLAK) a zefektívnenie komunikácie so žiadateľmi cez nové aplikácie. Zároveň upozornil na nové povinnosti, ako je dokladovanie statusu aktívneho poľnohospodára a dodržiavanie sociálnej kondicionality podľa požiadaviek EÚ.

Dôležitou zmenou je aj navýšenie alokácie pre oblasti s obmedzenými podmienkami hospodárenia (tzv. ANC) o 57 miliónov eur do roku 2027 zo štátneho rozpočtu. Minister to označil za významnú pomoc pre chovateľov hospodárskych zvierat v znevýhodnených regiónoch.

Farmári podávajú žiadosti na poslednú chvíľu

Predseda Združenia mladých farmárov Marián Glovaťák ocenil návrat niektorých opatrení a vyzval na pokračovanie v reforme prístupu k pôde. „Farmári podávajú žiadosti na poslednú chvíľu nie preto, že chcú, ale preto, že do poslednej chvíle nevedia, na ktoré pozemky budú mať nárok. Tento problém musíme systémovo vyriešiť,“ povedal Glovaťák.

Helena Patakyová, predsedníčka Agrárnej komory Slovenska, upozornila farmárov na potrebu dôsledného dodržiavania termínov a podmienok, najmä v súvislosti so sociálnou kondicionalitou a dokladovaním užívacích vzťahov k pôde.

Žiadosti sa podávajú výlučne elektronicky

„Od tohto roka sa žiadosti podávajú výlučne elektronicky. Drobné chyby, ako zabudnutý podpis či chýbajúce prílohy, môžu mať fatálne následky vrátane zamietnutia podpory,“ varoval Andrej Gajdoš, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

Farmárov vyzval, aby si dôkladne naštudovali nové podmienky. Taktiež ocenil zmenu pri posudzovaní vyššej moci v súvislosti s výskytom SLAK, ktorú ministerstvo rieši v spolupráci s Európskou komisiou.

Zlepšená komunikácia s ministerstvom a PPA

Maroš Kminiak, predseda Zväzu ekologických poľnohospodárov zhodnotil, že hoci rok 2024 priniesol najvyššie priemerné podpory pre farmárov zapojených do environmentálnych opatrení, systém kontrol a vyplácania je stále potrebné zefektívniť. Vyzdvihol tiež zlepšenú komunikáciu s ministerstvom a PPA, ktorá podľa neho začína reflektovať reálne potreby poľnohospodárov v praxi.

Podávanie jednotných žiadostí bez sankcií prebieha od 14. apríla do 15. mája 2025, so sankciou až do 31. mája. Vyplácanie podpôr na veľké dobytčie jednotky (VDJ) sa začne 1. augusta 2025, preddavky budú k dispozícii od 3. novembra a rozhodnutia sa budú vydávať od 1. decembra, pričom s vyplácaním podpôr sa začne 3. decembra 2025.