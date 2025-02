Dukov most v Slovenskom raji vyvoláva naďalej otázky, Správa Národného parku sa žiada o pomoc verejnosť

Správa Národného parku Slovenský raj pátra po informáciách, fotografiách či písomnostiach k Dukovmu mostu a jeho okoliu. Nachádza sa na starej pôvodnej Glackej ceste nad dolinou Zajfov neďaleko Stratenskej Píly na území národného parku.

Ten sa so žiadosťou o pomoc obracia aj na verejnosť. Ako objasňuje na svojej internetovej stránke, zámerom je zachovať historické dedičstvo tak, aby bolo zároveň funkčné.

Most je v súčasnosti poškodený

Správa NP Slovenský raj spravuje štátne pozemky a nehnuteľnosti na území národného parku od 1. apríla 2022. Jednou z nich je aj spomínaný Dukov most.

„Je to klenbový kamenný historický most, ktorý pomohol prekonať výraznú dolinku na tejto ceste, v súčasnosti je značne poškodený,“ uviedol ďalej na stránke národného parku zástupca jeho riaditeľa Peter Olekšák. V úseku sa okrem neho nachádza aj ďalší kamenný most, nazývaný Zlomený.

Významná križovatka ciest

Práve cez spomínané mosty prechádzala aj stará Glacká cesta od Hrabušíc po dnešnú Stratenskú Pílu, ktorá historicky stovky rokov prepájala Spiš s Gemerom.

„Dnes si už ani nevieme predstaviť, že to nebolo krásne miesto na konci úzkej cesty pri brehu vzdutia vodnej nádrže, ale významná križovatka ciest na sútoku Hnilca a Krčmárskeho potoka,“ poznamenal Olekšák. Od Stratenskej Píly sa cesta podľa jeho slov uberá stúpaním do centrálnej časti Slovenského raja.

„Pekne kopíruje terén tak, aby sa vyhla príliš strmým úsekom. Pravdepodobne preto, aby sa konské povozy, pre ktoré bola stavaná, bezpečne a s čo najmenšou námahou dostali krížom cez Slovenský raj. V Stratenej bola stará krčma s prepriahacou stanicou pre kone, taktiež pri už zaniknutej horárni Glac na vrchole cesty, približne v polovici trasy, bola prepriahacia stanica a stojí nedávno obnovená studňa,“ opísal.

Priehradu vybudovali v 50. rokoch

V doline Zajfov boli podľa jeho slov pôvodne strmé skaly a podmáčané úseky, preto stará Glacká cesta neviedla tadiaľ, ale cez spomínaný Dukov most a Zlomený most až na záver Zajfov.

V súčasnosti sa tam podľa neho nachádza turistický smerovník a v budúcnosti pribudne prístrešok pre turistov. Samotnú priehradu – Palcmanskú Mašu – vybudovali v 50. rokoch 20. storočia.

„Okolo Hnilca na Stratenskej Píle boli domčeky a cesta, dnes je to už pod vodou. Ale pri spustení priehrady je na tomto mieste viditeľný starý klenbový most na pôvodnej ceste,“ uvádza zástupca riaditeľa národného parku.

Prebehlo prvé rokovanie

V snahe zachovať historické dedičstvo tak v národnom parku začali s pátraním po historických údajoch. Oslovili historikov, kartografov, dopravných inžinierov i statikov. V utorok 21. januára sa uskutočnilo prvé rokovanie spojené s miestnou obhliadkou.

Hoci sa o Dukovskom moste hovorilo ako o významnej stavbe tereziánskeho staviteľstva, pôvod jeho názvu je podľa Olekšáka momentálne neznámy.

„Jednou z ústnych verzií rozprávania starých ľudí je, že na tomto mieste prepadával pocestných zbojník Duk,“ dodal. Aj preto prosí národný park verejnosť, aby ho s prípadnými vedomosťami či fotografiami kontaktovala prostredníctvom e-mailovej adresy slovraj@npslovenskyraj.sk.