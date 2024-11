Diskontný reťazec prináša skutočného ducha Vianoc s oscarovým režisérom

Lidl vsadil pri tohtoročných vianočných sviatkoch na reklamnú kampaň s vyzdvihnutím skutočného ducha Vianoc. Pointou sa stala dôležitosť zdieľania radosti. Podľa slov špecialistky marketingových projektov oddelenia reklamy Lidl – Nikoly Lajchovej, sa na sviatočnom spote podieľal oscarový filmový režisér Tom Hooper.

Každým rokom sa nejeden z nás teší na nové vianočné reklamy. Obľúbený diskont priniesol v tejto sezóne hlavnú hrdinku – dievčatko, oblečené v žlto-modrých farbách Lidla, ktoré je obdarované staršou ženou vianočnými zvončekmi. Keď zazvonia, musí si niečo zaželať. „Vianoce sa v dnešnej dobe čoraz viac stávajú oslavou nadmernej konzumácie. Podávame čoraz viac jedla, zoznamy želaní sú čoraz dlhšie a stromček musí byť z roka na rok väčší. Čo by sa však stalo, ak by sme si zrazu uvedomili, že všetky naše priania sa plnia? Čo by sme si naozaj priali? V tohtoročnej kampani sa venujeme práve tejto téme. Ilustrujeme rodinu, ktorá pri vianočnej večeri zistí, že sa jej želania zázračne plnia. A zatiaľ, čo sa všetci tešia zo svojich splnených prianí a dobre sa bavia, naša hlavná hrdinka vysloví veľmi nezvyčajné, nezištné želanie, ktoré podnieti to pravé čaro Vianoc,“ približuje scenár kampane Lajchová a zároveň dodáva, že ide o dokonalú scénu pre produkty reťazca, ponúka priestor pre emócie a dôraz na malé gestá, ktoré znamenajú svet. Je to jednoducho reklama, ktorá vidí ešte ďalej. Navyše, oscarový režisér, ktorý sa pod ňu podpísal, stojí aj za réžiou známych filmov ako Kráľova reč, Kráľovná Alžbeta či Bedári.

Foto: Lidl

Neviditeľne viditeľný Strom želaní

Lidl okrem vopred plánovaných kampaní myslí aj na hmotnú pomoc a solidaritu. V predvianočnom období napríklad jeho zamestnanci dobrovoľne kúpia a zabalia hračku adresne pre malé deti, ktoré nemajú toľko šťastia a pod stromčekom si veľakrát nič nenájdu. „Projekt je tu už niekoľko rokov a darí sa mu u nás pod názvom Strom želaní. My – zamestnanci, v ňom plníme reálne želania detí z krízových centier, ktoré nám ich napíšu buďto samé, prípadne s pomocou svojich mám,“ opisuje situáciu v reťazci senior konzultantka pre CSR projekty úseku komunikácie Zuzana Sobotová. Hoci sú Vianoce všeobecne podčiarknuté emóciami, v tomto prípade je to ešte viac umocnené, nakoľko na zoznamoch sa neraz nájdu úplne základné potreby, medzi ktoré patria i pančucháče pre 6-ročného chlapčeka, zimné čiapky či farebné papiere. Násobiť radosť sa Lidlu darí aj vďaka tomu, že želania plní nielen v centrále v Bratislave, ale aj vo všetkých svojich troch skladoch – v Seredi, v Prešove aj v Nemšovej. Zamestnanci na aktivitu netrpezlivo čakajú a s láskou udržiavajú niekoľkoročnú tradíciu. Rovnako, ako nová vianočná reklama Lidla, tak aj tento projekt hýri zdieľaním radosti, o čom svedčí aj zhodnotenie od CSR konzultantky: „Želania zo stromčeka sa rozchytajú doslova za pár dní. Ten pohľad na vianočný stromček, ktorý máme pri recepcii, je neopísateľný. Za tými všetkými krásne zabalenými darčekmi, ktoré sa tam behom pár dní zhromaždia, stromček naozaj ani nevidno.“

Foto: Lidl

Vianoce od zákazníkov

Možnosť pomôcť nielen v čase Vianoc, ale i behom roka, je tu vďaka Lidlu tiež. Zákazníci pomáhajú a stále i môžu prostredníctvom projektu Podeľ sa a pomôž. Komu? Ľuďom v núdzi. Presnejšie – 95 lokálnym organizáciám. Ide predovšetkým o organizácie a združenia, ktoré sa venujú ťažko chorým či inak znevýhodneným deťom, týraným matkám, ľuďom bez domova či rôzne centrá sociálnych služieb a iné komunitné organizácie. Ako? Kúpou a následným darovaním vybraných trvanlivých potravín či drogérie do potravinových košov umiestnených za pokladnicami v predajniach naprieč Slovenskom. Úžasné je, že za 4 roky sa reťazcu spoločne so zákazníkmi podarilo vyzbierať viac ako 2 000 ton jedla za viac ako 2 300 000 eur.

Foto: Lidl

Najkrajšie sviatky v roku

Narodenia Ježiška, prestretého stola a stretnutia rodiny či priateľov sa nevie dočkať bez mála každý. „Vianoce sú skvelou príležitosťou k posilneniu rodinných väzieb a vytváraniu krásnych spomienok. V tomto zázračnom čase si asi všetci želáme, aby sme prežili krásne a vskutku pokojné sviatky plné radosti, lásky a pohody. Nech každý okamih prinesie úsmev na tvárach a teplo do sŕdc. Ďakujeme, že ste s nami, že s nami pomáhate tým, ktorí to potrebujú a prejavujete nám už 20 rokov svoju vernosť,“ odkázala všetkým zákazníkom v mene spoločnosti Lidl Slovenská republika Sobotová.

Informačný servis