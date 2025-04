Demokrati kritizujú Takáčov návrh zákona o poľovníctve, spúšťajú petíciu proti odstrelu psov - VIDEO

Strana Demokrati upozorňuje na vládou navrhovaný zákon o poľovníctve, ktorý by sprísnil voľný pohyb psov. Tvrdia, že v praxi by po jeho schválení mohli byť odstrelené psy, ktoré sú pustené na voľno počas prechádzky v poľovnom revíri.

„Kým doteraz platilo, že psa môžete mať „na voľno“, pokiaľ sa od majiteľa nevzdiali na viac ako 50 metrov, minister pôdohospodárstva Richard Takáč navrhuje, aby platil úplný zákaz ich voľného pohybu. Ten by mal platiť prakticky na celom Slovensku – poľovnou plochou je totiž približne 4,5 milióna hektárov pozemkov, prakticky všetko mimo intravilánov miest a obcí,“ hovorí expert strany Demokrati na životné prostredie Michal Kiča.

Odstrel voľne pohybujúcich sa psov

Minister Takáč v návrhu zákona ponecháva možnosť, aby užívatelia poľovných revírov strieľali psy pohybujúce sa na voľno. Toto oprávnenie pritom môžu rozšíriť na akéhokoľvek poľovníka s platným poľovným lístkom. Bude len na ich úvahe, či daný pes „prenasleduje alebo inak poškodzuje zver„.

„Takáč ďalej navrhuje zrušiť aj doterajšiu minimálnu odstupovú vzdialenosť pre strieľanie psov, ktorá bola 200 metrov od najbližšej budovy. Čiže ak bude váš pes pobehovať vedľa vás na lúke a poľovník si vyhodnotí, že mu, dajme tomu, poškodzuje zajace, bude ho môcť zastreliť. Bude to len o jeho názore. A môže sa tak stať aj na vašom pozemku, o ktorom ani nemusíte tušiť, že je súčasťou poľovného revíru,“ tvrdí Kiča.

Demokrati spúšťajú petíciu

Demokrati v reakcii na návrh zákona spúšťajú online petíciu „Nestrieľajte psy!“ „Táto vláda rieši hlúposti. Aj premiér Robert Fico, aj prezident Peter Pellegrini, aj ďalší členovia vlády majú tieto domáce zvieratá. Buď sa úplne zbláznili, alebo už nebudú, v úvodzovkách, chránení len ich „naši ľudia“, ale aj „naše psy“. Nech sa neopovážia niečo také schváliť. Prosím verejnosť, aby sa do petície zapojila,“ hovorí podpredseda strany Demokrati Juraj Šeliga.

Predseda Demokratov Jaroslav Naď si ako poľovník podľa vlastných slov uvedomuje potrebu zmeny zákona o poľovníctve, no tento krok považuje za nezmyselný.

„Som poľovník a v tejto komunite sa intenzívne rozprávame o tom, čo by uľahčilo a zlepšilo prácu poľovníkov. Strieľanie psov to ale rozhodne nie je. Sám som majiteľ dalmatínca. To naozaj teraz nebudem môcť ísť s ním do lesa a pustiť ho, nech sa vybehá, lebo sa budem báť, že ho zastrelia? To je šialené,“ dodal Naď.

Kontroverzné ustanovenia sa podľa demokratov dostali do návrhu zákona až po pripomienkovom konaní, takže verejnosť o nich nevedela. Takáč návrh predložil na rokovanie vlády 23. apríla.