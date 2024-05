Čo je vhodnejšie pre psa? Granule alebo BARF strava?

Naši domáci miláčikovia si zaslúžia to najlepšie. To je azda konštatovanie, na ktorom sa zhodnú všetci majitelia psov, ktorí ich vnímajú ako plnohodnotných členov rodiny. Je však lepšie zvoliť kombináciu ´klasickej´ stravy, alebo granule? Prinášame vám pohľad na to, čo môže byť pre psíka vhodnejšie.

Čo je to BARF strava?

Ak ste tento pojem doteraz nepočuli, tak vedzte, že BARF strava označuje biologicky adekvátnu surovú stravu. Zjednodušene povedané – pes sa pri nej stravuje tak ako pred domestifikáciou s dôrazom na surové mäso, kosti, zeleninu či ovocie. Zásadné je správne vypočítať množstvo i pomer jednotlivých živín, aby nebol kalorický príjem podhodnotený, ale ani nadhodnotený. Vyžaduje si to určité znalosti i skúsenosti, a celá zodpovednosť za stravovanie psa je tak na pleciach majiteľa.

Granule môžu byť riešením

Žijeme rýchlu dobu s množstvom pracovných či rodinných povinností. Nie je preto ľahké každý deň a pravidelne pripravovať psovi spomenutú BARF stravu. Lepším riešením môžu byť granule, ktoré majú viacero benefitov. Základom je, že obsahujú všetky potrebné živiny v jednej dávke vypočítané s presnosťou na jediný gram, vďaka čomu vám odpadá potreba vážiť jednotlivé zložky ako pri BARF strave. Taktiež dlhšie vydržia, na rozdiel od čerstvo pripravovanej stravy. A ušetria vám množstvo námahy či času. Kvalitné granule, ktoré obsahujú potrebné živiny nájdete na Panakei.sk.

Aj granule môžu priniesť čisto prírodnú chuť

Nemusíte sa obávať, že by psíkovi granule nechutili. Aktuálne receptúry dokážu priniesť nielen nutrične vyrovnané hodnoty s potrebným množstvom bielkovín či iných prospešných látok, ale zároveň ponúkajú čisto prírodnú chuť. Platí to napríklad aj pre granule lisovan é za studena, ktoré lepšie uchovávajú živiny i enzýmy, a majú spomínanú prírodnú chuť. Zároveň sú vďaka tomu lepšie stráviteľné, čo je pre majiteľov psíkov tiež veľmi dôležitý atribút v rámci zdravého trávenia ich domácich miláčikov.

Informačný servis