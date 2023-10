Čistinky od svojho Lidla získavajú nové sídla

Metropoly volajú, že Čistinku nemajú! Parčíky od svojho Lidla získavajú tieto sídla: Veľký Meder, Levoča, Košice – Dargovských hrdinov, Rožňava a Považská Bystrica.

Čo môže slovenským mestám závidieť Paríž, New York či Rím? Predsa mestský park čo svet nevidel! Víťazi druhého ročníka súťaže Lidl Čistinka sú známi. Sú nimi Veľký Meder, Levoča, Košice – Dargovských hrdinov, Rožňava a Považská Bystrica. Týchto päť miest dostalo najviac hlasov spomedzi 68 účastníkov druhého ročníka súťaže, ktorú organizuje Lidl. O víťazoch rozhodli ľudia v hlasovaní na webe www.lidl.sk/cistinka.

Foto: Lidl

Lidl Čistinka je mestský park tvorený zo štyroch prepojených modulov. Tri z nich majú rozmer 12 x 12 m, štvrtým je multifunkčné športovisko s výmerou 15 x 15 m. Basketbal? Futbal? Volejbal? Stolný tenis? Žiaden problém, na Čistinke padnú mnohé športové rekordy. V ďalších troch častiach sa na ihrisku zabavia najmenší, pod prístreškom si jedlá pripravené na griloch vychutnajú mnohí fajnšmekri, workoutovú zónu využijú mladí i starší. Na Čistinkách sa nachádza aj množstvo lavičiek a zelene. Jednoducho, mestský park jedna báseň!

Foto: Lidl

„Svetové metropoly ako Toronto, Paríž, Londýn, Rím či Berlín môžu slovenským mestám závidieť. Získať mestské parky čo svet nevidel je totiž možné len na Slovensku a vďaka Lidlu. Svoj kútik si na Lidl Čistinke nájde každý – veľký či malý, starší aj mladší, športovec aj grilmajster. Gratulujeme víťazným mestám a tešíme sa na stretnutiach na Čistinkách,“ vysvetlil Martin Nagy, konateľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za nákup a marketing. „Chceme robiť zo Slovenska lepšie miesto pre život a byť dobrým susedom všade tam, kde pôsobíme. Je dôležité, aby ľudia trávili čas spolu a aktívne, preto sme na Slovensku postavili päťdesiat detských ihrísk Žihadielok,“ doplnil M. Nagy. Rozloha Čistinky je viac ako dvojnásobná v porovnaní so Žihadielkom, hodnota jedného tohto mestského parku je 180 000 €. Každá Čistinka môže byť však iná, jedinečná – moduly je totiž možné variabilne usporiadať s ohľadom na pozemok a lokalitu.

„Mesto Veľký Meder a jeho obyvatelia s veľkou radosťou prijali správu o úspechu v projekte Lidl Čistinka. Táto súťaž spojila obyvateľov nášho mesta, ale aj blízkeho okolia pre hlasovanie v túžbe získať park s kútikom pre každého. Veľmi sa tešíme na trávenie voľného času a na aktivity v rámci komunitného života,“ reagoval primátor Marián Soóky. Práve Veľký Meder vytvoril nový rekord v počte získaných hlasov keď prekonal Rimavskú Sobotu, jedného z víťazov spred roka. Mesto zo Žitného ostrova uspelo s počtom 284 375 hlasov, čo v prepočte vychádza na 34 hlasov od každého Veľkomederčana.

Foto: Lidl

Výsledky hlasovania o Lidl Čistinky v roku 2023:

Kategória miest do 9 000 obyvateľov: Veľký Meder (284 375 hlasov)

Kategória miest od 9 001 do 15 999 obyvateľov: Levoča (189 864 hlasov)

Kategória miest od 16 000 do 21 999 obyvateľov: Rožňava (36 119 hlasov)

Kategória miest od 22 000 do 34 999 obyvateľov: Košice – Dargovských hrdinov (77 217 hlasov)

Kategória miest nad 35 000 obyvateľov: Považská Bystrica (33 201 hlasov)

Zaujímavosti z hlasovania o Lidl Čistinky v roku 2023:

Celkový počet odovzdaných hlasov: 1 140 493

Víťazné mestá získali takmer 55% zo všetkých hlasov: 620 776

Najviac hlasov za celú súťaž získal Veľký Meder: 284 375 a prekonal aj Rimavskú Sobotu spred roka

Foto: Lidl

V prvom ročníku získali Lidl Čistinky Komárno, Rimavská Sobota, Dolný Kubín, Štúrovo a Modra.

Projekt je realizovaný Nadáciou Lidl a Nadačným fondom Lidl v Centre pre filantropiu v spolupráci s Lidl Slovenská republika, v.o.s.

Informačný servis