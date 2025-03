Bobry v Javorovej doline ohrozujú zdroje pitnej vody, TANAP prijme preventívne opatrenia - FOTO

V dôsledku výskytu bobra vodného v Javorovej doline vo Vysokých Tatrách je ohrozený zdroj pitnej vody pre viac ako päťtisíc obyvateľov okolitých obcí. Upozorňuje na to Správa Tatranského národného parku (TANAP), ktorá v utorok médiám predstavila riešenia negatívnych sprievodných javov činnosti bobra, ale aj spôsoby jeho ochrany a zároveň aj pitnej vody.

Druhá strana vodného toku

Správa národného parku zaznamenáva aktivitu bobra vodného, ktorý je najväčším európskym hlodavcom, v uvedenej lokalite už niekoľko rokov. Prvé hrádze budoval na pravom brehu toku pri Poľane pod Muráňom. Začiatkom roka sa však podľa správy národného parku zrejme pre dostupnejšie zdroje potravy presunul na druhú stranu vodného toku.

Svoje hrádze buduje na úseku medzi úpravňou vody a odberným miestom surovej vody. Na možné riziko upozornila i Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť (PVPS) po svojich pravidelných kontrolách. Tá je prevádzkovateľom verejného vodovodu a má povinnosť zabezpečiť ochranu vodného zdroja. So žiadosťou o riešenie situácie sa obrátila na Správu TANAP-u.

„Činnosťou chráneného živočícha je ohrozený odberný objekt a môže prísť k znehodnoteniu vodného zdroja zhoršením kvality surovej vody. Tým by bola následne ohrozená aj samotná dodávka pitnej vody pre zásobované obce Tatranská Javorina, Podspády, Ždiar a Bachledova dolina,“ vysvetlil výrobný riaditeľ spoločnosti Michal Wassermann.

Ohrozená kvalita vody

Bobor podľa neho v danom území predstavuje potenciálne ohrozenie výdatnosti zdroja vody a svojimi výkalmi môže ohroziť kvalitu vody. „Aj keď voda ešte ďalej prechádza úpravami a my ju pravidelne monitorujeme, zatiaľ sa to nedeje, ale stále je tu to potenciálne riziko a snažíme sa tomu predísť,“ dodal.

Zástupkyňa regionálneho hygienika Denisa Pilková v utorok pripomenula, že dotknutý zdroj pitnej vody zásobuje päťtisíc ľudí, a v letných mesiacoch aj 10-tisíc.

„V tomto vodnom zdroji sa nachádzajú exkrementy bobra, tu sa už musíme baviť o zdravotnej bezpečnosti pitnej vody. Síce je ešte relatívne chladno a aj z našich analýz vzoriek vody, ktoré sme robili, nepredpokladáme, že baktérie, ktoré sa v tých exkrementoch nachádzajú, sa množia, ale každým zvýšením teploty sa to riziko zvyšuje a fekálne znečistenie vody predstavuje veľké nebezpečenstvo pre zdravie ľudí zásobovaných týmto zdrojom vody,“ ozrejmila.

Kontrola vody

Potvrdila, že popri PVPS aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva pravidelne kontroluje zdroj pitnej vody.

Intenzívnejšiu aktivitu bobra v lokalite za posledné roky potvrdil aj vedúci ochranného obvodu Tatranská javorina Ján Slivinský.

„Ak má bobor priaznivé podmienky na budovanie hrádzí a rozmnožovanie, dokáže veľmi rýchlo pretvárať krajinu okolo seba. V prípade, že by prostredie nebolo pre neho atraktívne, mohol by sa presunúť do iných častí doliny,“ poznamenal.

Preventívne opatrenia

Správa TANAP-u v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom zavedie ako správca územia v uvedenej lokalite konkrétne preventívne opatrenia. V prvom kroku nechá podľa riaditeľa TANAP-u Petra Olexu inštalovať rúry na odvodnenie bobrej hrádze a ochranným pletivom zabezpečí stromy v okolí vodného toku, ktoré sú pre bobry zdrojom potravy.

„Rozmiestnime aj živolovné pasce, ak sa chytí, premiestnime ho na vhodnejší biotop, kde nebude škodiť,“ dodal. Bobor však svojou činnosťou predstavuje zvýšené riziko aj pre miestnu komunikáciu. V prípade ďalšieho podmáčania by správca územia musel zvážiť uzavretie alebo presmerovanie. Prístupová cesta do doliny predstavuje strategickú komunikáciu pre záchranné zložky, potrebná je aj na starostlivosť o vodný zdroj pre prevádzkovateľa verejného vodovodu a zároveň ňou vedie turistický chodník.

Podpora biodiverzity

Olexa na druhej strane pripomenul, že podpora biodiverzity patrí medzi kľúčové opatrenia v čase klimatických zmien a bobor vodný má v Tatrách svoje nezastupiteľné miesto, keďže svojou činnosťou prispieva k zadržiavaniu vody v krajine. Na jeho výskyt a význam už upozorňuje aj informačno-edukačná tabuľa v lokalite Podmuráň.

„Do tatranskej prírody rozhodne patrí a je našou povinnosťou chrániť a udržiavať biotopy chránených živočíchov. Budeme hľadať šetrné a humánne spôsoby, ako bobra odlákať inde. To znamená spraviť pre neho aktuálnu polohu ,neatraktívnou‘, aby sa prirodzene presunul na iné úseky vodného toku, kde nebude svojou aktivitou ohrozovať zdravie ľudí,“ doplnil riaditeľ Správy TANAP-u.