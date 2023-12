Ako sa počas Vianoc nehádať? Odborník radí nasledovné

Vianoce by mali byť časom radosti a pokoja, no neraz sa zmenia na obdobie nedorozumenia a rodinných hádok. Kľúčovými príčinami sú nenaplnené a neodkomunikované očakávania, ktoré môžu spôsobiť konflikty. Ako sa počas Vianoc nehádať a teda prežiť sviatky v harmónii? Motivačný kouč Andy Winson prináša nápady a stratégie, ktoré môžu pomôcť vyhnúť sa vianočným konfliktom.

Odlišné očakávania

Vianočné sviatky sú často nabitým emocionálnym obdobím, ktoré môžu spôsobovať odlišné očakávania. Každý z nás má ideálny obraz Vianoc, ktorý je ovplyvnený spomienkami z detstva alebo zobrazením v médiách. Nezhodám sa však dá predísť.

Komunikácia: Základný kameň vianočnej harmónie

Winson poukazuje na to, že vianočná príprava a odlišné predstavy o sviatkoch sú mnohokrát prvotným impulzom konfliktov medzi partnermi. Zatiaľ čo ženy môžu stráviť niekoľko týždňov prípravami a dekorovaním, muži nemusia mať o tieto činnosti taký záujem. Tento rozdiel môže viesť k nedorozumeniam a hádkam. Kľúčom je preto otvorená diskusia o tom, ako si každý predstavuje prípravu a priebeh Vianoc. Spoločná dohoda a rozdelenie úloh môžu výrazne zlepšiť atmosféru v domácnosti a vytvoriť základ pre pokojné sviatky.

Spolupráca a delenie úloh

Odborník radí, aby si obaja partneri uvedomili svoju úlohu v príprave sviatkov. Namiesto toho, aby jedna strana obviňovala druhú z nedostatočnej účasti, je lepšie hľadať spôsoby, ako môžu prispieť. Spoločná práca na vianočných prípravách nielenže znižuje riziko konfliktov, ale tiež pomáha vytvárať silnejšie vzťahové puto. Andy Winson už takmer 30 rokov školí ľudí v oblasti komunikácie. Snaží sa pomôcť ľuďom pochopiť, prečo niekedy aj napriek jasnej komunikácii máme pocit, že nám druhí nerozumejú. „Máme, aj keď hovoríme rovnakým materinským jazykom, rozdielne komunikačné vlny alebo komunikačné frekvencie, v ktorých komunikujeme a potom si nerozumieme,“ vysvetľuje.

Zvládanie konfliktov: Múdrosť a pokora

A čo robiť, keď už hádka prepukne? Winson radí použiť slová ako „Prepáč“ alebo „Ospravedlňujem sa“. Aj keď sa môže stať, že konflikt je zavinený druhou stranou, priznanie vlastného podielu na konflikte môže pomôcť jeho rýchlejšiemu vyriešeniu. Ako Winson pripomína, súčasťou Vianoc by mala byť aj pokora a ochota robiť kompromisy.

„Keď sú vianočné sviatky, tak idem do pokory, zatlačím svoje ego a poviem prvý Prepáč. V hádke sú vždy obidvaja. Aj ja som bol súčasťou hádky a ja mám na nej nejaký podiel,” vysvetľuje. „Nejde ani tak o to, či máme napečené koláče alebo vianočného kapra. Ide o to, že treba myslieť na to, čo je význam Vianoc. A to je byť spolu, zažívať radosť, zažívať pokoj, zažívať harmóniu, úctu jedného druhému, prejaviť si lásku, vďačnosť. To je oveľa dôležitejšie ako to, či máme pekne vyzdobený stromček alebo spravený výstavný stôl alebo všetko na tom vianočnom stole. Nejde o tie hmotné veci, ale ide o tie veci, ktoré dokážu rozžiariť to naše vnútro. To je práve láskavosť, pozornosť, vďačnosť, vnímavosť, možno pohladenie, možno pekné slovo, to, čo sa dotýka nášho srdca, nielen to, čo sa dotýka našich očí,” zdôrazňuje Andy Winson.