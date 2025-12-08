Africký mor ošípaných v Španielsku možno pochádza z laboratória

Ministerstvo skúma možnosť laboratórneho pôvodu vírusu, pretože všetky aktuálne cirkulujúce vírusy v členských štátoch EÚ patria do genetických skupín 2-28, zatiaľ čo vírus z Katalánska patrí do novej genetickej skupiny 29.
Young domestic pig portrait
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Španielske ministerstvo poľnohospodárstva, rybolovu a potravín oznámilo, že bude vyšetrovať, či vírus afrického moru ošípaných zistený neďaleko Barcelony pochádza z laboratória. Referuje o tom web denníka AS.

Toto rozhodnutie prišlo po tom, čo vláda obdržala správu od Centra pre výskum v oblasti zvieracej zdravotnej starostlivosti (CISA-INIA), ktoré sekvenovalo genóm vírusu afrického moru ošípaných a porovnalo ho s rôznymi vírusmi tohto ochorenia zaznamenanými v Európskej únii.

Ministerstvo skúma možnosť laboratórneho pôvodu vírusu, pretože všetky aktuálne cirkulujúce vírusy v členských štátoch EÚ patria do genetických skupín 2-28, zatiaľ čo vírus z Katalánska patrí do novej genetickej skupiny 29. Ministerstvo však upozorňuje, že vírusy pri šírení medzi zvieratami prechádzajú rôznymi genetickými mutáciami, a preto tento nález nevylučuje možnosť, že vírus mohol uniknúť z biologicky zabezpečenej inštalácie.

Vírus zistený v oblasti Collserola je veľmi podobný genetickej skupine 1, ktorá sa vyskytla v Gruzínsku v roku 2007 a často sa používa na experimentálne infekcie v laboratórnych podmienkach alebo na testovanie účinnosti vakcín vo vývoji.

