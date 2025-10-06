45 000 úsmevov sa oplatí: Lidl spolu so svojimi zákazníkmi opäť prináša radosť do slovenských nemocníc

Predstavte si dieťa v nemocničnej izbe, ktoré na chvíľu zabudne na všetky trápenia a obavy, pretože ho rozosmial zdravotný klaun s červeným nosom.
Práve priniesť radosť na detské oddelenia bolo cieľom kampane Lidla „Radosť sa stále NOSí“. Spoločne so svojimi zákazníkmi opäť ukázal, že ľudskosť a ochota pomáhať majú obrovskú silu. Výsledkom je 45-tisíc eur pre zdravotných klaunov, ktorí vďaka tejto sume prinesú deťom množstvo smiechu, ktorý lieči.

Od konca mája si zákazníci vo všetkých Lidl predajniach mohli za symbolické jedno euro zakúpiť červený nos, a podporiť tak misiu zdravotných klaunov, ktorí už viac ako 20 rokov prinášajú smiech a povzbudenie deťom v nemocniciach po celom Slovensku. Vďaka obrovskej podpore verejnosti sa podarilo dosiahnuť výnimočný výsledok – 45-tisíc eur. Vyzbieraná suma poputuje občianskemu združeniu ČERVENÝ NOS Clowndoctors na financovanie veselých klauniád na detských oddeleniach.

„Najlepší darček, ktorý môžete darovať, je čistá a nefalšovaná radosť. A tento darček je o to krajší, keď rozveselíte choré deti v nemocniciach. Zdravotní klauni pravidelne rozdávajú radosť deťom v nemocniciach aj seniorom v seniorských zariadeniach po celom Slovensku. Pretože s úsmevom na perách sa všetky prekážky ľahšie prekonávajú a aj choroba sa ľahšie znáša. V Lidli sme hrdí na to, že spolu s našimi zákazníkmi podporujeme túto smiechuplnú misiu, a že naši zákazníci opäť ukázali, že majú srdcia na správnom mieste. Všetkým, ktorý do charitatívnej zbierky Radosť sa stále NOSí prispeli, patrí jedno veľké ĎAKUJEME,“ povedala Martina Sujová, konzultantka CSR oddelenia v Lidli.

Humor spojil komikov, deti aj celé Slovensko

Tohtoročná kampaň, ktorej tvárou bol komik Tomáš Hudák, bola výnimočná aj vďaka unikátnym videám „Detské vtipy“. Známi stand-up komici ako Simona Salátová, Jakub Zitron Ťapák, Joe Trendy, Jano Gordulič a spomínaný Tomáš Hudák v nich spojili sily s detskými hercami, aby ukázali, že rozosmiať deti nie je sranda a je lepšie nechať to na profesionálov. Kampaň prebiehala prostredníctvom YouTube a celkovo dosiahla viac ako 3 a pol milióna videní. Ak by ste si chceli rozveseliť deň, videá sú stále dostupné. Tento kreatívny nápad pomohol šíriť hlavné posolstvo a zároveň vzdal hold náročnej práci zdravotných klaunov.

„Komunikačná kampaň na podporu predaja penových nosov v predajniach Lidl oslovila všetkých ľudí, ktorí si uvedomujú význam humoru a klaunských návštev pre podporu psychickej pohody chorých detí. Hoci dôvodov na radosť a smiech nie je v nemocnici veľa, naši zdravotní klauni dokážu skutočné zázraky. Empatiou, láskavým klaunským humorom a profesionálnym prístupom pomáhajú zvládať deťom aj ich rodičom tie najťažšie skúšky. Preto musia členovia nášho klaunského tímu prejsť prísnym výberom a intenzívnym preškolením, ktoré je zavŕšené po niekoľkých rokoch medzinárodnou certifikáciou, pričom vzdelávanie a práca na sebe je pre nich povinná počas celého pôsobenia v Červenom nose. Zo srdca ďakujeme spoločnosti Lidl Slovenská republika, Nadácii Lidl aj Silným rečiam za podporu našej misie. Samozrejme, že aj zákazníkom Lidla, vďaka ktorým môže byť v nemocniciach veselšie a vysmiate tváre detí i dojaté reakcie rodičov hovoria za všetko,“ povedala Katarína Kouřilová, riaditeľka fundraisingu a strategickej komunikácie Červeného nosa.

„Pobyt v nemocnici je vyčerpávajúci tak pre detičky ako aj pre rodičov. Ten strach, čo sa bude diať o deň, o hodinu, o minútu… neprajem nikomu. Ale pri zdravotných klaunoch som naozaj zabudla, že sme v nemocnici, ich práca pomáha nielen deťom, ale aj rodičom,“ popísala svoju skúsenosť mama Zuzana.

Dlhodobá pomoc, ktorá má zmysel

Reťazec nadviazal partnerstvo so združením ČERVENÝ NOS Clowndoctors už v minulom roku, kedy sa v rámci pilotného ročníka kampane podarilo vyzbierať 70 000 eur. Tie pomohli financovať 365 klauniád pre deti a seniorov.

Občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors pôsobí na Slovensku už viac ako 21 rokov. V súčasnosti združuje takmer 70 profesionálnych zdravotných klaunov, ktorí pravidelne navštevujú vyše 50 nemocníc a 20 seniorských zariadení po celej krajine. Len v roku 2024 zrealizovali rekordných 2 820 klauniád. Aj vďaka výťažku z tohtoročnej zbierky budú môcť v tejto dôležitej misii pokračovať a prinášať smiech tam, kde je najviac potrebný.

Projekty zamerané na podporu detí a ich zdravia sú súčasťou CSR stratégie Lidla. V minulosti podporil aj detské onkológie a každý týždeň pomáha vážne chorým deťom v rámci projektu Od začiatku v dobrých rukách. Vďaka projektu Dobré rozprávky získali novorodenecké kliniky a detské kardiocentrum život zachraňujúce prístroje v hodnote viac ako 5 500 000 eur. Všetky záväzky diskontu zákazníci nájdu na webovej stránke www.spolocenskazodpovednost.sk.

