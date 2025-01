10 vecí, ktoré nikdy nedávajte do kompostu, ako ich však zlikvidovať?

Kompostovanie. Jednoduchý spôsob, ako si vyrobiť výživný „zelený poklad“ pre svoju záhradu, pričom znížite množstvo odpadu. Ale pozor! Nie všetko, čo vyzerá ako vhodný materiál na kompost, tam skutočne patrí.

Pridať nesprávne veci do kompostu môže spôsobiť viac škody než úžitku – od zápachu, cez nepríjemný hmyz, až po zničenie výsledného kompostu. Čo teda rozhodne nepatrí do kompostu a čo s tým robiť?

Burina so semenami

Zdá sa to ako dobrý nápad, no burina so semenami je tichý nepriateľ nevhodný na kompostovanie. Ak ich pridáte do kompostu, po jeho aplikácii si môžete „zaplieniť“ celú záhradu.

Riešenie: Odstráňte burinu a odovzdajte ju do zberného dvora na bioodpad alebo ju spáľte (ak to miestne predpisy dovoľujú).

Nálepky na ovocí a zelenine

Aj drobné etikety môžu narobiť veľké problémy. Tieto malé kúsky plastu sa nerozložia a zbytočne znečistia váš kompost.

Riešenie: Pred vložením šupiek do kompostu odstráňte všetky nálepky a zlikvidujte ich do bežného odpadu.

Mliečne výrobky, mäso a oleje

Tieto potraviny priťahujú škodcov a môžu zapáchať. Tuky a oleje navyše spomaľujú rozklad.

Riešenie: Takýto odpad vyhadzujte do kuchynského odpadu. Na použitý kuchynský olej sú určené špeciálne recyklačné nádoby, obvykle oranžovej farby. Zbierajú ho aj niektoré čerpacie stanice. Ak máte možnosť, zvyšky jedla môžete darovať chovateľom zvierat (napr. ošípaných).

Vlašské orechy a ich škrupiny

Vlašské orechy obsahujú juglon – toxickú látku, ktorá môže zabiť niektoré rastliny.

Riešenie: Kompostujte ich samostatne a nechajte rozkladať aspoň rok, alebo ich likvidujte v bioodpade.

Neopláchnuté vaječné škrupiny

Hoci škrupiny obsahujú vápnik, ak ich neopláchnete, môžu začať zapáchať a priťahovať škodcov.

Riešenie: Pred pridaním ich umyte a rozdrvíte na menšie kúsky.

Choré rastliny

Ak kompost nedosiahne počas rozkladu dostatočne vysokú teplotu, patogény z chorých rastlín prežijú a rozšíria sa do vašej záhrady.

Riešenie: Choré rastliny zlikvidujte spaľovaním alebo ich odovzdajte na zberné miesto bioodpadu.

Cibuľa, cesnak a citrusové šupky

Tieto potraviny obsahujú prírodné antibakteriálne látky, ktoré môžu narušiť rovnováhu mikroorganizmov v komposte.

Riešenie: Citrusové šupky využite na výrobu čistiaceho prostriedku alebo ich kompostujte vo veľmi malých množstvách.

Pokosená tráva ošetrená herbicídmi

Ak tráva obsahuje zvyšky chemikálií, tie sa prenesú do vášho kompostu a môžu poškodiť rastliny.

Riešenie: Používajte len organicky pestovanú trávu alebo trávu nechajte spracovať na zbernom mieste.

Odpad zo zvierat, ktoré sa živia mäsom

Tento odpad obsahuje nebezpečné baktérie a parazity, ktoré môžu prežiť aj v komposte.

Riešenie: Vyhadzujte ho do bežného odpadu. Výnimkou sú trusy bylinožravcov, ktoré sú bezpečné pre kompostovanie.

Kosti

Kosti sa rozkladajú veľmi pomaly a môžu priťahovať škodcov.

Riešenie: Zvyšky kostí vyhadzujte do bežného odpadu alebo ich darujte chovateľom psov, ktorí ich využijú ako pochúťku.

Kompostovanie je o správnej rovnováhe. Ak sa vyhnete vyššie uvedeným chybám, váš kompost bude bohatý a plný živín. A čo s vecami, ktoré nepatria do kompostu? Väčšina z nich má alternatívne možnosti likvidácie.