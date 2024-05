Nastala najväčšia slnečná erupcia za takmer dve dekády, Zem by ju však nemala pocítiť (video+foto)

Na Slnku v utorok nastala najväčšia erupcia za takmer dve desaťročia. Udialo sa tak len niekoľko dní po tom, ako Zem zasiahli silné slnečné búrky a vytvorili oslňujúce polárne žiary na nezvyklých miestach.

Bola to najväčšia erupcia v rámci tohto 11-ročného slnečného cyklu, ktorý sa podľa amerického Národného úradu pre oceány a atmosféru (NOAA) blíži k svojmu vrcholu.

Dobrou správou je, že Zem by tentoraz mala byť mimo dosahu, pretože erupcia nastala v časti Slnka odklonenej od Zeme. Erupcia bola najsilnejšia od roku 2005, pričom na stupnici pre takéto erupcie dostala hodnotenie X8,7.

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) uviedol, že víkendová geomagnetická búrka spôsobila, že jeden z jeho environmentálnych satelitov sa nečakane otočil z dôvodu zníženej nadmorskej výšky a prešiel do ochrannej hibernácie známej ako bezpečný režim.

The Sun emitted a strong solar flare on May 14, 2024, peaking at 12:51pm ET. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as X8.7. https://t.co/njaYS2IutE pic.twitter.com/oIJn2gmIUF

