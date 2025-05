ZSSK prijala na tratiach viaceré opatrenia, reaguje na poškodenie mosta v Poprade

Aj napriek obmedzeniam na trati pod Tatrami v dôsledku mimoriadnej udalosti Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) odporúča na cestovanie využiť severnú trasu cez Žilinu a Poprad. V úseku Poprad-Tatry – Spišská Nová Ves zabezpečuje kyvadlovú náhradnú autobusovú dopravu (NAD) každých desať minút v oboch smeroch.

Uviedol to hovorca ZSSK Dominik Drevický, podľa ktorého je predpokladané obnovenie vlakovej prevádzky síce stanovené na sobotu 17. mája, istý čas však potrvá, kým bude doprava stabilizovaná úplne.

Čo s cestovnými lístkami na vlak?

Železničná spoločnosť Slovensko podľa svojho hovorcu prijala viaceré opatrenia v súvislosti s mimoriadnou udalosťou v Poprade, aby čo najviac uľahčila cestovanie. V stredu 14. mája v skorých ranných hodinách tam pri prácach praskol jeden z nosníkov, v dôsledku čoho je na trati medzi Popradom a Spišskou Novou Vsou výluka.

ZSSK zároveň radí, čo s cestovnými dokladmi na vlak v prípade súčasnej situácie. Ak cestujúci neodcestovali alebo išli len časť trasy, môžu vrátiť cestovný lístok, aj s poplatkom za servis, na akejkoľvek pokladnici ZSSK bez sankcie.

V prípade cesty náhradným autobusom tak už urobiť nemôžu, keďže lístok sa považuje za využitý. V prípade chýbajúcej miestenky môžu cestujúci v tomto výnimočnom prípade využiť povinne miestenkové vozne.

Nadväznosť autobusov na vlaky nie je garantovaná

ZSSK upozornila cestujúcich, že nadväznosť autobusov na vlaky nie je garantovaná, miestenky nemusia zodpovedať radeným vozňom a sankcia za cestu bez miestenky sa neuplatňuje. Na druhej strane však miestenka zostáva výhodou, cestujúci s rezerváciou majú prednosť pri obsadení miest.

Hovorca pripomína, že jazdné časy sú ovplyvnené a môžu sa meniť a cestovné lístky sú uznávané aj v iných spojoch, než na ktoré boli pôvodne zakúpené.

Cestujúci musia počítať s meškaním

V rámci regiónu pod Tatrami je prímestská doprava vedená vlakom v úseku Košice – Vydrník a ako NAD v úseku Vydrník – Svit. Prípoje z Popradu v smere na Liptovský Mikuláš v regionálnej doprave nebudú zabezpečené.

„Autovlaky a nočné vlaky z Bratislavy do Popradu budú končiť v Poprade, pričom z Popradu do Spišskej Novej Vsi pôjde autobus NAD a ďalej do Košíc pôjde náhradná súprava,“ vysvetlil hovorca. Cestujúci, ktorí plánujú cestovať vlakom EC 240 KOŠICAN do Prahy, budú musieť počítať s približne hodinovým meškaním.

Menej komfortná trasa

Cestujúci by pri ceste zo západu na východ síce mohli využiť aj južnú trasu cez Zvolen, tá je však menej komfortná. Vyžaduje si podľa ZSSK päť prestupov, z toho dva na náhradnú autobusovú dopravu.

„ZSSK momentálne neplánuje zaviesť priame dočasné spojenie Bratislava – Košice bez prestupu, vzhľadom na rozsah výluk a kapacitné obmedzenia. Cestovanie cez Maďarsko neodporúčame, keďže neexistuje zmysluplná alternatíva, ktorá by bola pre cestujúcich výhodnejšia z hľadiska ceny, času aj prestupov,“ dodal Drevický.