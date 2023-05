ZSSK chce nakúpiť trenažéry na prípravu rušňovodičov, vyhlási nový tender

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ZSSK) zrušila verejnú súťaž na dodanie a inštaláciu trenažérov hnacích koľajových vozidiel pre výučbu záujemcov na pozíciu rušňovodičov za 1,2 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Zdôvodnila to tým, že neboli predložené viac ako dve ponuky.

„Na pôvodný predmet zákazky bude použitý postup podľa zákona o verejnom obstarávaní a zadávanie zákazky bude predmetom opätovného uverejnenia,“ oznámil národný vlakový osobný dopravca.

Tender vyhlásila v septembri

ZSSK vyhlásila tender vlani v septembri, pričom plánovala nakúpiť jeden kabínový trenažér rušňovodiča a päť mobilných trenažérov rušňovodiča, vrátane služieb a náležitostí potrebných na realizáciu zákazky.

Podľa informácií vo Vestníku verejného obstarávania zákazka mala trvať päť rokov, lehota na predkladanie ponúk bola v novembri 2022.

ÚVO zamietol námietky uchádzača

Úrad pre verejné obstarávanie v marci tohto roka v spomínanom tendri zamietol ako neopodstatnené námietky uchádzača – skupiny firiem z Česka a Poľska proti vylúčeniu.

ZSSK podľa rozhodnutia úradu mala za preukázané nesplnenie podmienok účasti osobného postavenia u členov skupiny so sídlom v Poľsku, pričom to vyhodnotila v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.