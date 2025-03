Výstavba bystrickej R1 si vyžiada dopravné obmedzenia, polícia oznámila aj obchádzkovú trasu - FOTO

Stavebné práce na úseku R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča – prvá etapa postupujú do ďalšej fázy. Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, tento viac než trojkilometrový úsek pomôže riešiť komplikovanú dopravnú situáciu najmä pri vstupe do Banskej Bystrice v smere od Brezna.

V sobotu 29. marca spustia práce na preložke cesty I/66, ktorú nový rýchlostný úsek v tejto lokalite plne nahradí. Práce si vyžiadajú dopravné obmedzenia.

Dopravné obmedzenia

„Na preloženie cesty bude potrebné úplne uzavrieť približne polkilometrový úsek od križovatky Partizánskej a Cementárskej cesty až po napojenie cesty I/66 na autostrádu R1,“ upozorňuje polícia. Toto obmedzenie potrvá od 29. marca až do dobudovania novej rýchlostnej cesty v tejto časti.

Obchádzková trasa počas uzávierky časti cesty I/66 povedie po súčasnej ceste R1 po križovatku R1 Banská Bystrica – východ. Tento úsek figuruje medzi nespoplatnenými a na jeho využívanie netreba diaľničnú známku.

Rovnako od 29. marca čiastočne obmedzia zhruba kilometrový úsek existujúcej R1 (v km 168,485 – 169,414).

„Dôvodom sú zemné práce – odkop, násyp cestného telesa, realizácia mostných objektov, zárubných múrov a prekládka sietí,“ konštatuje polícia. Práce na existujúcej R1 budú realizovať postupne vo všetkých jazdných pruhoch, doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Bystrická R1 odťaží premávku

Bystrická R1 odťaží premávku a skráti tak dopravný čas najmä v ranných a poobedných špičkách. Nová autostráda plne nahradí existujúcu cestu prvej triedy.

„Po komunikácii I/66 medzi Šalkovou a Banskou Bystricou v súčasnosti prechádza denne okolo 20-tisíc vozidiel, pričom až 15 percent z toho tvorí ťažká nákladná doprava,“ približuje polícia. V budúcnosti sa očakáva nárast intenzít a pokiaľ by sa rýchlocesta nepostavila, spôsobilo by to absolútne kapacitné preťaženie cesty I/66.

Vodiči by mali počítať so zdržaním

Uvedené obmedzenia začnú platiť od soboty 29. marca. Polícia upozorňuje vodičov, aby počítali so zdržaním v tomto úseku, a to najmä v čase rannej a popoludňajšej dopravnej špičky.

Zároveň apelujú najmä na tranzitujúcich vodičov, aby zvážili využitie alternatívnych trás, či prostriedkov hromadnej dopravy. „Zároveň vás chceme požiadať o rešpektovanie dopravného značenia a pokynov policajtov, či pracovníkov stavby,“ dodala polícia.