Bratislavskí dopravní policajti upozorňujú vodičov na dopravné obmedzenia v súvislosti so servisnou uzávierkou tunela Sitina.

Ako informuje bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, tunel uzatvoria v piatok v noci od 22:00 do soboty 15. apríla do 10:00 a od soboty od 22:00 do nedele 16. apríla do 10:00.