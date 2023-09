Tunel Bôrik na diaľnici D1 medzi Mengusovcami a Jánovcami bude od 15. septembra na viac ako týždeň uzavretý, a to v smere na Žilinu. Dôvodom je jesenná údržba, obnovovať tam budú náter. Upozornila na to na svojej internetovej stránke Národná diaľničná spoločnosť, podľa ktorej bude doprava presmerovaná na súbežné cestné komunikácie. Uzávera bude platiť od 8:00 do 24. septembra do 24:00.

V októbri je naplánovaná aj uzávera tunela Branisko, potrvá od 7. do 11. októbra.