Trnava akceptovala niektoré výhrady prokurátora a upravila svoje nariadenie o parkovaní

V Trnave bude platiť nové všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní, účinnosť nadobudne 2. februára 2026. Mestské zastupiteľstvo akceptovalo niektoré výhrady prokurátora k terajšiemu nariadeniu, zároveň do dokumentu zaradilo rozšírenie niektorých regulovaných zón na základe požiadaviek obyvateľov. Schválené novinky však neznamenajú zásadnú zmenu v parkovacej politike mesta.
Nové nariadenie zavádza jednotný dĺžkový limit 540cm pre vydanie parkovacej karty pre všetky kategórie vozidiel. V aktuálne platnom nariadení sa tento dĺžkový limit uplatňuje len pre vozidlá kategórie N1, ostatné kategórie sú zatiaľ bez limitu, v čom videl prokurátor diskrimináciu.
Rozpor s antidiskriminačným zákonom
Nariadenie po novej úprave umožní vrátanie nespotrebovanej časti poplatku z vrátenej parkovacej karty, ak je táto čiastka vyššia ako jedno euro.
Naopak, Mestské zastupiteľstvo v Trnave nevyhovelo prokurátorovi, ktorý videl diskrimináciu aj v ustanovení, podľa ktorého parkovaciu kartu môžu získať len žiadatelia, ktorí nemajú nedoplatok voči mestu na miestnych daniach alebo poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Mestá a obce upozorňujú na nejednotnú legislatívu pre parkovanie, s generálnou prokuratúrou chcú rokovať
Podľa prokurátora je tam rozpor s antidiskriminačným zákonom. Ako odznelo na rokovaní mestského zastupiteľstva, v tejto záležitosti nemienia ustúpiť prokuratúram ani ďalšie krajské mestá.
Preskúmali stovky nariadení
Generálny prokurátor Maroš Žilinka v pondelok na sociálnej sieti informoval, že prokurátori pri preverovaní zákonnosti regulácie parkovania motorových vozidiel na území miest a obcí a súvisiacej rozhodovacej činnosti vykonali 431 previerok vo všetkých mestách a vybraných obciach na Slovensku.
Preskúmali 577 všeobecne záväzných nariadení a iných správnych aktov týkajúcich sa regulácie parkovania. Až v 460 prípadoch bolo zistené porušenie zákona, čo je 80 percent nezákonných aktov. Na zistenú nezákonnosť bolo reagované podaním 372 protestov, 79 upozornení a v deviatich prípadoch bola nezákonnosť odstránená po prerokovaní protokolu.