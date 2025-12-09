Trnava akceptovala niektoré výhrady prokurátora a upravila svoje nariadenie o parkovaní

Nariadenie po novej úprave umožní vrátanie nespotrebovanej časti poplatku z vrátenej parkovacej karty, ak je táto čiastka vyššia ako jedno euro.
V Trnave bude platiť nové všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní, účinnosť nadobudne 2. februára 2026. Mestské zastupiteľstvo akceptovalo niektoré výhrady prokurátora k terajšiemu nariadeniu, zároveň do dokumentu zaradilo rozšírenie niektorých regulovaných zón na základe požiadaviek obyvateľov. Schválené novinky však neznamenajú zásadnú zmenu v parkovacej politike mesta.

Nové nariadenie zavádza jednotný dĺžkový limit 540cm pre vydanie parkovacej karty pre všetky kategórie vozidiel. V aktuálne platnom nariadení sa tento dĺžkový limit uplatňuje len pre vozidlá kategórie N1, ostatné kategórie sú zatiaľ bez limitu, v čom videl prokurátor diskrimináciu.

Rozpor s antidiskriminačným zákonom

Naopak, Mestské zastupiteľstvo v Trnave nevyhovelo prokurátorovi, ktorý videl diskrimináciu aj v ustanovení, podľa ktorého parkovaciu kartu môžu získať len žiadatelia, ktorí nemajú nedoplatok voči mestu na miestnych daniach alebo poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Podľa prokurátora je tam rozpor s antidiskriminačným zákonom. Ako odznelo na rokovaní mestského zastupiteľstva, v tejto záležitosti nemienia ustúpiť prokuratúram ani ďalšie krajské mestá.

Preskúmali stovky nariadení

Generálny prokurátor Maroš Žilinka v pondelok na sociálnej sieti informoval, že prokurátori pri preverovaní zákonnosti regulácie parkovania motorových vozidiel na území miest a obcí a súvisiacej rozhodovacej činnosti vykonali 431 previerok vo všetkých mestách a vybraných obciach na Slovensku.

Preskúmali 577 všeobecne záväzných nariadení a iných správnych aktov týkajúcich sa regulácie parkovania. Až v 460 prípadoch bolo zistené porušenie zákona, čo je 80 percent nezákonných aktov. Na zistenú nezákonnosť bolo reagované podaním 372 protestov, 79 upozornení a v deviatich prípadoch bola nezákonnosť odstránená po prerokovaní protokolu.

